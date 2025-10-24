Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş istiyordu: Liverpool yıldız ismin biletini kesti!

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Federico Chiesa için Liverpool'dan sürpriz bir karar çıktı. Fichajes'in haberine göre Liverpool, Beşiktaş'ın da takip ettiği Federico Chiesa ile yolları ayırmaya karar verdi.

Beşiktaş istiyordu: Liverpool yıldız ismin biletini kesti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 18:12

Beşiktaş'a İngiltere'den müjde geldi. Yaz transfer döneminde Federico Chiesa ile ilgilenen ama süreci ilerletemeyen Beşiktaş, Liverpool'un son kararıyla birlikte avantajlı bir konuma geçti.

BEŞİKTAŞ'TA FEDERICO CHIESA KRİTİĞİ

Liverpool'un Federico Chiesa'yı takımdan gönderme kararıyla birlikte, başta Beşiktaş olmak üzere Avrupa piyasasında transfer temasları başladı! Esasen ise Federico Chiesa'nın da; düzenli oynayacağı bir takıma transfer olmak istediği ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahi yazılmadığı Liverpool ile hızlıca vedalaşmayı düşündüğü iddia edildi. Son olarak da İtalyan yıldız, Arne Slot tarafından hamle oyuncusu olarak tercih ediliyordu.

Beşiktaş istiyordu: Liverpool yıldız ismin biletini kesti!

FEDERICO CHIESA VE LIVERPOOL KARİYERİ

Premier Lig devinde toplamda 22 karşılaşmaya çıkan Federico Chiesa, bu süreçte 4 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Beşiktaş istiyordu: Liverpool yıldız ismin biletini kesti!

Sıkça Sorulan Sorular

LIVERPOOL FEDERICO CHIESA'YI NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Premier Lig'in son şampiyonu, deneyimli kanat için Juventus'a 12 milyon Euro bonservis ödemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması
Galatasaray'a devasa gelir! Forma sponsorluğu için Puma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalandı
ETİKETLER
#Spor
#Spor
