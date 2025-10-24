Beşiktaş istiyordu: Liverpool yıldız ismin biletini kesti!

Beşiktaş'a İngiltere'den müjde geldi. Yaz transfer döneminde Federico Chiesa ile ilgilenen ama süreci ilerletemeyen Beşiktaş, Liverpool'un son kararıyla birlikte avantajlı bir konuma geçti.

BEŞİKTAŞ'TA FEDERICO CHIESA KRİTİĞİ

Liverpool'un Federico Chiesa'yı takımdan gönderme kararıyla birlikte, başta Beşiktaş olmak üzere Avrupa piyasasında transfer temasları başladı! Esasen ise Federico Chiesa'nın da; düzenli oynayacağı bir takıma transfer olmak istediği ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahi yazılmadığı Liverpool ile hızlıca vedalaşmayı düşündüğü iddia edildi. Son olarak da İtalyan yıldız, Arne Slot tarafından hamle oyuncusu olarak tercih ediliyordu.

FEDERICO CHIESA VE LIVERPOOL KARİYERİ

Premier Lig devinde toplamda 22 karşılaşmaya çıkan Federico Chiesa, bu süreçte 4 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.