Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında oyundan alınan yıldız oyuncusu Rafa Silva ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı.

Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması
alt baldırlarında ağrı hisseden yıldız oyuncusu ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Rafa Silva, 2-0’lık galibiyet alınan Konyaspor deplasmanında etkisiz performans göstermiş ve oyundan alınmıştı.

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Rafa Silva ile ilgili bomba transfer iddiası gündeme düşmüştü. Serdar Ali Çelikler, Youtube programında Portekizli yıldız Rafa Silva'nın takım arkadaşı Joao Mario'nun ayrıldıktan sonra sessiz davrandığını söylemişti.

Rafa Silva ile Cengiz Ünder'in takas olacağı iddia edildi.

