Rafa Silva için olay transfer iddiası! Fenerbahçe ile takası gündemde

Süper Lig'de dün oynanan erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken oynanan futbol eleştirilere neden oldu. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Wilfred Ndidi ve Tammy Abraham kaydetti.

BEŞİKTAŞ TOPU KONYASPOR'A VERDİ

Oyunu geride kabul eden Beşiktaş’ta topla oynama istatistiği damga vururken Sergen Yalçın her maç farklı planla çıkacaklarını belirtti.

Maçın etkisiz isimlerinden Rafa Silva ise oyundan alınmıştı. Siyah-beyazlı ekibin gol yollarında en büyük silahı olan Rafa Silva ile ilgili iddia gündeme geldi.

RAFA SİLVA İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA

Serdar Ali Çelikler, Youtube programında Portekizli yıldız Rafa Silva'nın takım arkadaşı Joao Mario'nun ayrıldıktan sonra sessiz davrandığını söyledi.

Yayında konuşan Çelikler, "Rafa Silva, Joao Mario gittiğinden beri kimseye selam vermiyormuş. Zaten içine kapanık, sosyal olmayan bir isim. Joao Mario da gidince iyice bırakmış. Rafa Silva’nın Fenerbahçe’ye verilmesi, Fener’den Cengiz’in bonservisi ve bir oyuncu daha alınması gibi gündemler var." dedi.