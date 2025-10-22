CANLI ANLATIM | Beşiktaş Konyaspor deplasmanında

Süper Lig'de erteleme mücadelesi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, puan tablosunda yükselişini sürdürmek için Konya deplasmanında sahaya çıkıyor. 13 puanda bulunan Siyah-Beyazlılar için şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammül kalmazken, 11 puana sahip Konyaspor ise güçlü rakibi karşısında sahasında galibiyet arıyor. Kritik randevudan öne çıkan tüm gelişmeler ve canlı anlatım, anbean haberimizde...

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük geldi.

21' Ndidi kullanılan kornerde iyi yükselerek kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı öne geçirdi.

MEDAŞ Konya Stadyumu'nda oynanacak olan Konyaspor - Beşiktaş maçında Ozan Ergün düdük çalıyor.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Zorlu mücadele öncesinde teknik ekiplerin tercihiyle sahaya çıkacak ilk 11'ler belli oldu:

KONYASPOR: Bahadır, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Kaan, Ndao, Umut Nayir.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Devrim, Abraham.