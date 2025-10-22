Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

CANLI ANLATIM | Beşiktaş Konyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde ev sahibi Konyaspor 11, Beşiktaş ise 13 puanda bulunuyor. MEDAŞ Konya Stadyumu'nda oynanan bu önemli randevuda, statü gereği birçok yeni transferin forma giyemeyecek olması dikkat çekiyor. Maça dair öne çıkan gelişmeler ve canlı anlatım haberimizde...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 20:32

Süper Lig'de erteleme mücadelesi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, puan tablosunda yükselişini sürdürmek için Konya deplasmanında sahaya çıkıyor. 13 puanda bulunan Siyah-Beyazlılar için şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammül kalmazken, 11 puana sahip Konyaspor ise güçlü rakibi karşısında sahasında galibiyet arıyor. Kritik randevudan öne çıkan tüm gelişmeler ve canlı anlatım, anbean haberimizde...

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük geldi.

21' Ndidi kullanılan kornerde iyi yükselerek kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı öne geçirdi.

MEDAŞ Konya Stadyumu'nda oynanacak olan Konyaspor - Beşiktaş maçında Ozan Ergün düdük çalıyor.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Zorlu mücadele öncesinde teknik ekiplerin tercihiyle sahaya çıkacak ilk 11'ler belli oldu:

KONYASPOR: Bahadır, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Kaan, Ndao, Umut Nayir.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Devrim, Abraham.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
