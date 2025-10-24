Menü Kapat
20°
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'a devasa gelir! Forma sponsorluğu için Puma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalandı

Süper Lig'in son şampiyonu ve şu anki lideri Galatasaray, forma sponsorluğu kapsamında Puma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sözleşmede yer alan tutar dudak uçuklattı. Sabit miktar dışında başarı bonuslarının da yer aldığı açılandı. İşte detaylar...

Galatasaray'a devasa gelir! Forma sponsorluğu için Puma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalandı
, ile 5+5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'a devasa gelir! Forma sponsorluğu için Puma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalandı

İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI!

• 83 milyon euro sabit ödeme
• 14.5 milyon euro başarı bonusu

Galatasaray'a devasa gelir! Forma sponsorluğu için Puma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalandı

GALATASARAY PAYLAŞTI!

https://x.com/GalatasaraySK/status/1981632305828450724

DURSUN ÖZBEK AÇIKLADI! ''EN BÜYÜK FAKTÖR OLACAK...''

: "Taraftarlarıma ve bütün Galatasaraylılara şunu söylemek istiyorum; yürüdüğümüz bu yolda bizi bugüne kadar destekledikleri gibi bundan sonra da desteklemeleri bizim başarıya ulaşmamızdaki en büyük faktör olacaktır. Biz ekip olarak bu başarıya bu yürüyüşe hazırız ve buna da devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Galatasaray'a devasa gelir! Forma sponsorluğu için Puma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalandı

YÜKSEK ENFLASYON VE VERGİLER OLMASINA RAĞMEN

Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis, "Dünyada ilk 3 spor karmasından biriyiz. Türkiye'de 2.'liğe çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'de gayet iyi gidiyoruz. Bunun büyük bir parçası da Galatasaray ile yaptığımız sponsorluktan oluşuyor. Türkiye'de ekonomide yol haritamızı çizmek bizim işimizi zorlaştırıyor. Yüksek enflasyon ve vergiler olmasına rağmen yolumuzu bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Galatasaray'a devasa gelir! Forma sponsorluğu için Puma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalandı

YENİ ATAMA YAPILDI!

Abdullah Kavukcu, "PUMA ile imza aşamasına getirmediğimiz bir projemiz var. 'nde çok güzel bir mağaza açacağız. Dünyada belki PUMA ile ortak bir mağazamız olacak. Başka kulüpler "en iyi anlaşmayı biz yaptık" der genelde ama biliyorsunuz ki Galatasaray son imzayı atmadan en iyi anlaşma olmaz" diye konuştu.

Abdullah Kavukcu, "Mağazacılıkla alakalı inandığımız çok ciddi bir proje olacak. Başkanım beni mağazacılıkta yeni Başkan Vekili olarak atadı. Orada da yeni atılımlara başlayacağız." ifadelerinde bulundu.

Galatasaray'a devasa gelir! Forma sponsorluğu için Puma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalandı
İlkay Gündoğan kaç hafta, maç yok? Galatasaray sakatlık durumu açıklaması
