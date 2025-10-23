İlkay Gündoğan kaç hafta, maç yok? Galatasaray sakatlık durumu açıklaması

Kategoriler
Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanan İlkay Gündoğan'ın kaç hafta olmayacağı taraftarın gündeminde yerleşti.
Galatasaray'ın oyuncusu İlkay Gündoğan için sakatlık açıklaması yapıldı. Sağ arka adalesinde ağrı hisseden oyuncunun tedavisin başlandı. Tahmini olarak 3 hafta forma giymemesi bekleniyor.
Sakatlık yaşayan Gündoğan'ın tedavisine başlanırken tahmini olarak 3 hafta sahadan uzak kalması bekleniyor. Gündoğan'ın Bodo Glimt maçı öncesi yaşadığı sakatlığın ardından 3 hafta olmaması tahmin ediliyor.
Galatasaray tarafından yapılan sakatlık açıklaması şöyle oldu:
"Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın tedavisine başlanmıştır."