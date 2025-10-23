Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Spor
Editor
 Baran Aksoy

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Kötü haber geldi

Son dakika haberi: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçı öncesi son antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan'ın sağlık durumulya ilgili açıklama yaptı. İlkay'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Kötü haber geldi
'da Bodo/Glimt maçı öncesi İlkay Gündağan son taktik antrenmanda sakatlanmıştı. Taraftarı hüzne boğan sakatlığın ardından İlkay'ın sağlık durumu yakın takip edilmeye başlandı.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Kötü haber geldi

İLKAY 3 HAFTA YOK

Galatasaray'dan 'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada İlkay'ın yaklaşık 3 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Kötü haber geldi

İLKAY GÜNDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Galatasaray'dan sonrası yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bodø Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan'ın tedavisine başlanmıştır"

