Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Kötü haber geldi

Galatasaray'da Bodo/Glimt maçı öncesi İlkay Gündağan son taktik antrenmanda sakatlanmıştı. Taraftarı hüzne boğan sakatlığın ardından İlkay'ın sağlık durumu yakın takip edilmeye başlandı.

İLKAY 3 HAFTA YOK

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada İlkay'ın yaklaşık 3 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Galatasaray'dan sakatlık sonrası yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bodø Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın tedavisine başlanmıştır"