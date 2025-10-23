UEFA'dan Galatasaray için tepki çeken karar! 'Özgür Filistin' pankartına tahammül edemediler

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden Galatasaray'da maç öncesi taraftarları bir koreografiye imza attı. Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek isteyen sarı - kırmızılı taraftarlar devasa bir Filistin bayrağı açıp üstüne de İngilizce olarak, "Soykırımı durdurun' yazısı yer aldı. Tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Galatasaray taraftarlarının bu koreografisi ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı.

YAPTIRIM UYGULANABİLİR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; UEFA bu insanlık suçuna dikkat çeken koreografiye ceza vermek için harekete geçti. SportBible'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray taraftarları, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynanan maç öncesinde Filistin’e destek mesajları içeren pankartlar ve koreografi sergiledi. Bu gösteriler, UEFA’nın Disiplin Yönetmeliği kapsamında kulübe yaptırım uygulanmasına neden olabilir."

FİLİSTİN’E DESTEK MESAJLARI

Liverpool galibiyetinin (1-0) ardından Şampiyonlar Ligi’ne geri dönen Galatasaray, Bodo/Glimt karşılaşmasında da Filistin’e desteğini sürdürdü. Taraftarlar kale arkasında büyük bir koreografi hazırladı: tribünlerde Filistin bayrağı mozaği oluşturuldu ve üzerinde “Stop The Genocide (Soykırımı Durdurun)” yazılı dev bir tifo açıldı. Daha önce Liverpool maçında da benzer mesajlar yer almıştı. Tribünlerde “Humanity Lost Conscience in Gaza (İnsanlık Gazze’de Vicdanını Kaybetti)”, “#LetGazaBabiesLive”, “Palestinian Genocide” ve “Free Palestine” yazılı pankartlar sergilenmişti.

UEFA’NIN YÖNETMELİĞİ

UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 16(2)(e) maddesine göre, kulüpler taraftarlarının “spor etkinliğine uygun olmayan, özellikle siyasi, ideolojik, dini veya saldırgan nitelikte mesajlar içeren pankart, nesne ya da sözlü ifadeler” sergilemesinden sorumlu tutuluyor. Bu kurala göre Galatasaray, para cezasından tribün kapatmaya, hatta tam stadyum yasağına kadar değişen yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.