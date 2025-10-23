Menü Kapat
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Trabzonspor'un yıldızları Avrupa'nın radarında! Şimdiden dev kulüplerin listesine girdiler

Trendyol Süper Lig'e bomba gibi giriş yapan Trabzonspor, 9 maçta topladığı 20 puanla lider Galatasaray'ın arkasında 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekipte yeni bir gelişme ortaya çıktı. Bordo-mavililerin iki yıldız ismi, şimdiden Avrupa ekiplerinin radarına girmiş durumda. İşte detaylar...

23.10.2025
23.10.2025
saat ikonu 10:23

'de topladığı 20 puanla lider Galatasaray'ı takip eden 'un iki genç yıldızı 'nın radarına girdi.

OULAI'YE YAKIN MARKAJ

Sezon başında 5.5 milyon Euro bonservisle alınan 19 yaşındaki Christ Oulai'nin; İspanya, İngiltere ve İtalya'daki kulüplerin yakın takibinde olduğu ve scout ekiplerinin göz hapsinde tutulduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Fildişi Sahilli genç yıldız, bordo-mavili formayla 3 maçta 2 asist yaparak, Trabzonspor kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Christ Inao Oulai'nin Karadeniz deviyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

BATAGOV GÖZ DOLDURUYOR

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a gelen Arseniy Batagov da hem ilk sezonunda hem de bu seneki oyunuyla dikkat çekiyor.

TEKLİF BEKLENİYOR

Geçen dönem 12 milyon Euro'luk teklife rağmen satılmayan Ukraynalı stoper için devre arasında daha yüksek bonservis bekleniyor. 1.85 boyundaki başarılı savunmacı, bordo-mavili formayla 32 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

