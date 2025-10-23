Trabzonspor'un yıldızları Avrupa'nın radarında! Şimdiden dev kulüplerin listesine girdiler

Süper Lig'de topladığı 20 puanla lider Galatasaray'ı takip eden Trabzonspor'un iki genç yıldızı Avrupa'nın radarına girdi.

OULAI'YE YAKIN MARKAJ

Sezon başında 5.5 milyon Euro bonservisle alınan 19 yaşındaki Christ Oulai'nin; İspanya, İngiltere ve İtalya'daki kulüplerin yakın takibinde olduğu ve scout ekiplerinin göz hapsinde tutulduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Fildişi Sahilli genç yıldız, bordo-mavili formayla 3 maçta 2 asist yaparak, Trabzonspor kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Christ Inao Oulai'nin Karadeniz deviyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

BATAGOV GÖZ DOLDURUYOR

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a gelen Arseniy Batagov da hem ilk sezonunda hem de bu seneki oyunuyla dikkat çekiyor.

TEKLİF BEKLENİYOR

Geçen dönem 12 milyon Euro'luk teklife rağmen satılmayan Ukraynalı stoper için devre arasında daha yüksek bonservis bekleniyor. 1.85 boyundaki başarılı savunmacı, bordo-mavili formayla 32 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.