Lucas Torreira ülkesine dönüyor! Okan Buruk gitmesine izin verdi

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 yenen Galatasaray'da Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ülkesine dönüyor. Torreira ile ilgili gelişmeyi açıklayan teknik direktör Okan Buruk, başarılı oyuncunun ülkesine gitmesine izin verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü , 'nde 3-1 kazandıkları Bodo/Glimt maçının ardından ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Başarılı teknik adam, babası geçiren Uruguaylı yıldızın ülkesine dönmesine izin verdi.

TORREIRA BUGÜN URUGUAY'A GİDECEK

Okan Buruk, babasının rahatsızlığı nedeniyle Lucas Torreira'ya izin verildiğini ve oyuncusunun 23 Ekim Perşembe günü Uruguay'a gideceğini duyurdu.

Lucas Torreira ülkesine dönüyor! Okan Buruk gitmesine izin verdi

"BABASI KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Torreira'nın fedakarlığına dikkat çeken Okan Buruk, "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Teknik direktör olarak takımın her şeyiyle ilgilenmek, herkese dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman yaptırmak değil. Saha dışındaki işler daha çok vaktimizi alıyor. Buraları iyi yönetmemiz gerekiyor. Oyuncularımla çok yakınım. Onlara çok değer veriyorum, saygı duyuyorum. Bu başarıda çok büyük payları var. Birçok oyuncumla 3,5 senedir beraberiz. Torreira'nın babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynamak zor bir durum." diye konuştu.

Lucas Torreira ülkesine dönüyor! Okan Buruk gitmesine izin verdi

"TAKIMI NE KADAR SEVDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Oyuncularının adanmışlığına övgülerde bulunan Buruk, "Her şeye rağmen Torreira'nın bu maçta oynamak istemesini, takımı ne kadar sevdiğini konuşmak lazım. Ne kadar özel bir oyuncu olduğunu, her şeyini takıma nasıl verdiğini konuşmamız gerek. Bu durum Osimhen ve Icardi için de geçerli. Sadece 'ın başarısı ve Galatasaraylıları mutlu etmek için mücadele ediyorlar. Benden çok oyuncularımın adanmışlığını konuşmamız lazım. Bu değeri de Galatasaray taraftarı onlara veriyor."

Lucas Torreira ülkesine dönüyor! Okan Buruk gitmesine izin verdi
Avrupa aslanı! Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etmeyi başardı
