Lucas Torreira ülkesine dönüyor! Okan Buruk gitmesine izin verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kazandıkları Bodo/Glimt maçının ardından Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Başarılı teknik adam, babası kalp krizi geçiren Uruguaylı yıldızın ülkesine dönmesine izin verdi.

TORREIRA BUGÜN URUGUAY'A GİDECEK

Okan Buruk, babasının rahatsızlığı nedeniyle Lucas Torreira'ya izin verildiğini ve oyuncusunun 23 Ekim Perşembe günü Uruguay'a gideceğini duyurdu.

"BABASI KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Torreira'nın fedakarlığına dikkat çeken Okan Buruk, "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Teknik direktör olarak takımın her şeyiyle ilgilenmek, herkese dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman yaptırmak değil. Saha dışındaki işler daha çok vaktimizi alıyor. Buraları iyi yönetmemiz gerekiyor. Oyuncularımla çok yakınım. Onlara çok değer veriyorum, saygı duyuyorum. Bu başarıda çok büyük payları var. Birçok oyuncumla 3,5 senedir beraberiz. Torreira'nın babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynamak zor bir durum." diye konuştu.

"TAKIMI NE KADAR SEVDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Oyuncularının adanmışlığına övgülerde bulunan Buruk, "Her şeye rağmen Torreira'nın bu maçta oynamak istemesini, takımı ne kadar sevdiğini konuşmak lazım. Ne kadar özel bir oyuncu olduğunu, her şeyini takıma nasıl verdiğini konuşmamız gerek. Bu durum Osimhen ve Icardi için de geçerli. Sadece Galatasaray'ın başarısı ve Galatasaraylıları mutlu etmek için mücadele ediyorlar. Benden çok oyuncularımın adanmışlığını konuşmamız lazım. Bu değeri de Galatasaray taraftarı onlara veriyor."