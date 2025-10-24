Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da yıldız stoper transferi: Rota İtalya!

Galatasaray'da yıldız stoper transferi için çalışmalar başlıyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Milanlı Strahinja Pavlovic için masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da yıldız stoper transferi: Rota İtalya!
Haber Merkezi
24.10.2025
24.10.2025
Galatasaray'da yaz döneminin ardından, Strahinja Pavlovic ismi tekrar gündeme geldi. Davinson Sanchez'in yanına çıtayı yükseltecek bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, ara transfer hedefi olarak Strahinja Pavlovic'i belirledi.

Galatasaray'da yıldız stoper transferi: Rota İtalya!

GALATASARAY'DA STOPERE STRAJINHA PAVLOVIC TRANSFERİ

Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'nde galip geldikçe, sarı kırmızılı yönetimin yatırımları da artıyor! Esasen ise Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde yaşanabilecek sürpriz zaferler için Strahinja Pavlovic'i de transfer etmeye karar verdi. En nihayetinde de ara dönem için daha şimdiden planlamalara başlayan Galatasaray, transfer listesinin en başına Strahinja Pavlovic'i yazdı.

Galatasaray'da yıldız stoper transferi: Rota İtalya!

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ TRANSFERLERİ

Galatasaraylı yöneticiler; şu anki kadronun Trendyol Süper Lig için yeterli olduğunu düşünürken, Şampiyonlar Ligi özelindeyse farklı bir planlama gerçekleştiriyor. İlave olarak ise Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'ndeki zaferler doğrultusunda, Strahinja Pavlovic klasmanında en az 2 oyuncu transfer etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da yıldız stoper transferi: Rota İtalya!

GALATASARAY'IN TRANSFER SÜRPRİZİ STRAJINHA PAVLOVIC VE SÖZLEŞME DURUMU

Galatasaray'ın transfer etmeye hazırlandığı Strahinja Pavlovic; Red Bull Salzburg'taki özel performansıyla dikkat çekmiş ve 18 milyon Euro bonservisle, 2024 yazında Milan'a transfer olmuştu. Ayrıca da 24 yaşındaki stoperin, İtalya deviyle 2028 Haziran'ına kadar kontratı (Ekstra 1 yıl kulüp opsiyonlu) bulunuyor.

Galatasaray'da yıldız stoper transferi: Rota İtalya!

STRAJINHA PAVLOVIC VE PERFORMANS BİLGİLERİ

Galatasaray'ın gelecek planlamalarındaki önemli isimlerden biri olarak görülen Strahinja Pavlovic; bu sezon Milan formasıyla 9 maça çıktı ve 732 dakika süre alıp, 1 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY YAZ DÖNEMİNDE HANGİ STOPERLE İLGİLENMİŞTİ?
Son şampiyon, Aymeric Laporte için nabız yoklamış ama süreç ilerlememişti.
