Galatasaray'da yıldız stoper transferi: Rota İtalya!

Galatasaray'da yaz döneminin ardından, Strahinja Pavlovic ismi tekrar gündeme geldi. Davinson Sanchez'in yanına çıtayı yükseltecek bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, ara transfer hedefi olarak Strahinja Pavlovic'i belirledi.

GALATASARAY'DA STOPERE STRAJINHA PAVLOVIC TRANSFERİ

Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'nde galip geldikçe, sarı kırmızılı yönetimin yatırımları da artıyor! Esasen ise Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde yaşanabilecek sürpriz zaferler için Strahinja Pavlovic'i de transfer etmeye karar verdi. En nihayetinde de ara dönem için daha şimdiden planlamalara başlayan Galatasaray, transfer listesinin en başına Strahinja Pavlovic'i yazdı.

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ TRANSFERLERİ

Galatasaraylı yöneticiler; şu anki kadronun Trendyol Süper Lig için yeterli olduğunu düşünürken, Şampiyonlar Ligi özelindeyse farklı bir planlama gerçekleştiriyor. İlave olarak ise Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'ndeki zaferler doğrultusunda, Strahinja Pavlovic klasmanında en az 2 oyuncu transfer etmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER SÜRPRİZİ STRAJINHA PAVLOVIC VE SÖZLEŞME DURUMU

Galatasaray'ın transfer etmeye hazırlandığı Strahinja Pavlovic; Red Bull Salzburg'taki özel performansıyla dikkat çekmiş ve 18 milyon Euro bonservisle, 2024 yazında Milan'a transfer olmuştu. Ayrıca da 24 yaşındaki stoperin, İtalya deviyle 2028 Haziran'ına kadar kontratı (Ekstra 1 yıl kulüp opsiyonlu) bulunuyor.

STRAJINHA PAVLOVIC VE PERFORMANS BİLGİLERİ

Galatasaray'ın gelecek planlamalarındaki önemli isimlerden biri olarak görülen Strahinja Pavlovic; bu sezon Milan formasıyla 9 maça çıktı ve 732 dakika süre alıp, 1 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.