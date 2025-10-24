Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Marcus Rashford transfer kararını duyurdu!

Marcus Rashford, transfer süreciyle ilgili ESPN'e açıklamalarda bulundu. Yıldız hücumcu, sürecin böyle olmasının daha doğru olduğunu belirtti ve Barcelona'ya övgüler dizdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Marcus Rashford transfer kararını duyurdu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 18:21
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 18:25

Barcelona'ya kiralık olarak katılan Marcus Rashford, transfer sürecine adeta nokta koydu. Yetenekli kanat oyuncusu, neden böyle bir tercih yaptığını da ayrıca değerlendirdi.

Marcus Rashford transfer kararını duyurdu!

MARCUS RASHFORD VE TRANSFER KRİTİĞİ

"İnsanlar unutuyor ama ben Manchester United ile 23-24 yıl geçirdim. Bu kadar uzun bir süreden sonra, bazen sadece bir değişikliğe ihtiyaç duyarsınız. Sanırım bu benim tarzım ve şu anda keyfini çıkarıyorum. Bu kulübü takdir ediyorum ve futbolu seven herkes için Barcelona'nın futbol tarihindeki en önemli takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bir oyuncu için bu bir onur. Burada iyi hissediyorum."

Marcus Rashford transfer kararını duyurdu!

30 MİLYON EURO

Barcelona'nın Marcus Rasford anlaşmasında, 30 milyon Euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca da İngiliz yıldız, bu sezon İspanyol deviyle 12 maça çıktı ve 5 gol ile 6 asistlik özel bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG'DEN HANGİ TAKIM MARCUS RASHFORD İLE İLGİLENMİŞTİ?
Fenerbahçe, bir dönem için yıldız hücumcuyu gündemine almıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş istiyordu: Liverpool yıldız ismin biletini kesti!
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.