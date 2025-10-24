Marcus Rashford transfer kararını duyurdu!

Barcelona'ya kiralık olarak katılan Marcus Rashford, transfer sürecine adeta nokta koydu. Yetenekli kanat oyuncusu, neden böyle bir tercih yaptığını da ayrıca değerlendirdi.

MARCUS RASHFORD VE TRANSFER KRİTİĞİ

"İnsanlar unutuyor ama ben Manchester United ile 23-24 yıl geçirdim. Bu kadar uzun bir süreden sonra, bazen sadece bir değişikliğe ihtiyaç duyarsınız. Sanırım bu benim tarzım ve şu anda keyfini çıkarıyorum. Bu kulübü takdir ediyorum ve futbolu seven herkes için Barcelona'nın futbol tarihindeki en önemli takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bir oyuncu için bu bir onur. Burada iyi hissediyorum."

30 MİLYON EURO

Barcelona'nın Marcus Rasford anlaşmasında, 30 milyon Euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca da İngiliz yıldız, bu sezon İspanyol deviyle 12 maça çıktı ve 5 gol ile 6 asistlik özel bir katkı sağladı.