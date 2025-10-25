Trabzonspor - Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de liderlik hesapları yapan Trabzonspor, kendi sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı kritik karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.



Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Legowski, Yalçın, Kerem, Halil, Serdar, Thiam.

TRABZONSPOR'DA EKSİK YOK

Bordo mavililer, Eyüpspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Fırtına’da maç öncesi eksik futbolcu bulunmuyor.

TRABZONSPOR'DA TRİBÜNLER HAREKETLENİYOR

Son 2 iç saha maçını yaklaşık 14 bin seyirciye oynayan Trabzonspor’da yönetim, taraftarı tribüne çekmek adına bilet fiyatlarında indirime gitmişti. An itibarıyla ise kombinelerle birlikte satılan koltuk sayısı 30 bin civarında ve bu akşam Papara Park’ın büyük bölümü dolu olacak. Ayrıca yine maç saatine kadar da biletlere ilginin devam etmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA KRİTİK EŞİK

Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür iç sahada kaybetmeyen Trabzonspor, Eyüpspor’u yenmesi halinde 4’te 4 yapacak. Fırtına, en son şampiyon olduğu sezon böyle bir seri yakalamıştı.

EYÜPSPOR ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYOR

Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Eyüpspor (1B-6M), dış sahadaki son galibiyetini Hatayspor'u 1-0 yenerek (2025 Nisan) almıştı.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/1981984340235182253

TRABZONSPOR'DA LİDERLİK HAFTALARI

Lig tablosunda 5 puan önünde bulunan Galatasaray'ın hata yapmasını bekleyen Trabzonspor, Eyüpspor'u da mağlup etmek ve bu dönemi kayıpsız geçmek istiyor.