Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor - Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor sahaya çıkıyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor - Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 17:57
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 19:09

Trendyol 'de hesapları yapan , kendi sahasında 'u ağırlıyor. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı kritik karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

Trabzonspor - Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Trabzonspor - Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Legowski, Yalçın, Kerem, Halil, Serdar, Thiam.

Trabzonspor - Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA EKSİK YOK

Bordo mavililer, Eyüpspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Fırtına’da maç öncesi eksik futbolcu bulunmuyor.

Trabzonspor - Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA TRİBÜNLER HAREKETLENİYOR

Son 2 iç saha maçını yaklaşık 14 bin seyirciye oynayan Trabzonspor’da yönetim, taraftarı tribüne çekmek adına bilet fiyatlarında indirime gitmişti. An itibarıyla ise kombinelerle birlikte satılan koltuk sayısı 30 bin civarında ve bu akşam Papara Park’ın büyük bölümü dolu olacak. Ayrıca yine maç saatine kadar da biletlere ilginin devam etmesi bekleniyor.

Trabzonspor - Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA KRİTİK EŞİK

Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür iç sahada kaybetmeyen Trabzonspor, Eyüpspor’u yenmesi halinde 4’te 4 yapacak. Fırtına, en son şampiyon olduğu sezon böyle bir seri yakalamıştı.

Trabzonspor - Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

EYÜPSPOR ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYOR

Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Eyüpspor (1B-6M), dış sahadaki son galibiyetini Hatayspor'u 1-0 yenerek (2025 Nisan) almıştı.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/1981984340235182253

TRABZONSPOR'DA LİDERLİK HAFTALARI

Lig tablosunda 5 puan önünde bulunan Galatasaray'ın hata yapmasını bekleyen Trabzonspor, Eyüpspor'u da mağlup etmek ve bu dönemi kayıpsız geçmek istiyor.

Trabzonspor - Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA'NIN BONSERVİSİ ALINACAK MI?
Yıldız eldiven için MANU'dan özel bir indirim gelmezse, Trabzonspor'un transfere olumlu yaklaşmayacağı düşünülüyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı çok net: Milli yıldız Kylian Mbappe'yi de geride bıraktı!
Galatasaray'da yıldız stoper transferi: Rota İtalya!
ETİKETLER
#Spor
#trabzonspor
#süper lig
#eyüpspor
#liderlik
#mac
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.