TGRT Haber
Spor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Andre Onana'dan Galatasaray örneği!

Trabzonspor'un Eyüpspor karşısındaki 2-0'lık zaferinden sonra futbolculardan açıklamalar geldi. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Andre Onana, Galatasaray örneğiyle dikkat çekti.

Trabzonspor'da Andre Onana'dan Galatasaray örneği!
, Trendyol 'de 'u mağlup etti. Karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendiren , Christ Inao Oulai ve Felipe Augusto; farklı noktalara değindi.

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA'DAN GALATASARAY ÖRNEĞİ

"Premier Lig ve Süper Lig arasında büyük farklılıklar var evet ama 11'e 11 oynanıyor. Her takım, her takımı yenebiliyor. Örneğin birkaç hafta önce , Liverpool'u yendi. Günümüz futbolunda her takım, her takıma karşı üstünlük kurabilir."

Trabzonspor'da Andre Onana'dan Galatasaray örneği!

OULAI'DEN YAYA TOURE DETAYI

"Çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Evimizde kazandık. Hocamızın söylediklerini yapmaya devam ediyoruz. Yaya Toure gibi idollerim var. Ama performansımı takımdaki kolektif yapıya borçluyuz."

Trabzonspor'da Andre Onana'dan Galatasaray örneği!

FELIPE AUGUSTO'DAN FATİH TEKKE VURGUSU

"Rakibimiz gerçekten oynamaya çalıştı. Pasla çıkmaya çalıştılar, kolay olmayacağını biz de gördük. Hem gol atıyoruz hem de kazanmış oluyoruz. Bu galibiyet burada bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan olsun. Fatih Tekke hocamız hem santrafor hem buradan çıkan bir oyuncuydu, işi biliyor. Hocamız ile sürekli konuşuyoruz. Yaptığım bir kafa atışı vardı ve bunu hocamız ile konuşmuştuk. Onun bana verdiği güçle işler daha da kolaylaşıyor."

Trabzonspor'da Andre Onana'dan Galatasaray örneği!

