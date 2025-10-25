Trabzonspor'da Andre Onana'dan Galatasaray örneği!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u mağlup etti. Karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendiren Andre Onana, Christ Inao Oulai ve Felipe Augusto; farklı noktalara değindi.

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA'DAN GALATASARAY ÖRNEĞİ

"Premier Lig ve Süper Lig arasında büyük farklılıklar var evet ama futbol 11'e 11 oynanıyor. Her takım, her takımı yenebiliyor. Örneğin birkaç hafta önce Galatasaray, Liverpool'u yendi. Günümüz futbolunda her takım, her takıma karşı üstünlük kurabilir."

OULAI'DEN YAYA TOURE DETAYI

"Çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Evimizde kazandık. Hocamızın söylediklerini yapmaya devam ediyoruz. Yaya Toure gibi idollerim var. Ama performansımı takımdaki kolektif yapıya borçluyuz."

FELIPE AUGUSTO'DAN FATİH TEKKE VURGUSU

"Rakibimiz gerçekten oynamaya çalıştı. Pasla çıkmaya çalıştılar, kolay olmayacağını biz de gördük. Hem gol atıyoruz hem de kazanmış oluyoruz. Bu galibiyet burada bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan olsun. Fatih Tekke hocamız hem santrafor hem buradan çıkan bir oyuncuydu, işi biliyor. Hocamız ile sürekli konuşuyoruz. Yaptığım bir kafa atışı vardı ve bunu hocamız ile konuşmuştuk. Onun bana verdiği güçle işler daha da kolaylaşıyor."