Fatih Tekke'den analiz: Trabzonspor'un tek zayıf noktasını gösterdi!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Eyüpspor'u 2-0 ile geçti. Lider Galatasaray'ı takip etmeyi sürdüren Karadeniz devinde, Fatih Tekke'den analizler geldi.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN GEÇİŞLERE VURGU!

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke, "Rakibin sadece geçiş oynamak zorunda kaldığı bir maç oldu. Genç oyuncularda hatalar oluyor. Bu kadar geçişi daha iyi ayakların olduğu takımlara verirsek, sorun yaşarız ve buna çalışıyoruz. Baskının sürekliliği ve şekli ilk bölümde farklı, ikinci bölümde farklıydı. Memnun olduğum anlar çok fazla. Oyun kontrolü problem, bu kadar geçiş vermemek gerekiyor. Okay'ın belinde dün spazm vardı, bugün de hissetti, kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biz gideceğimiz hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır derler. Biz gerçeğimizi yaşamaya devam ediyoruz, yedi aydır bunu yaşıyoruz. Şu an iyi durumdayız; devam ediyoruz, her maç devam etmeye çalışacağız." dedi.