Galatasaray'da 50 milyon Euroluk veda!

Galatasaray'da Wilfried Singo sürprizi yaşanıyor. Galatasaray'ın 30.7 milyon Euro bedelle transfer ettiği Wilfried Singo, Premier Lig ekiplerince transfer listelerine eklendi.

GALATASARAY'DA 50 MİLYON EUROLUK TRANSFER BEKLENTİSİ

Galatasaray'a transfer olmasının ardından hızlıca dikkatleri üzerine çeken Wilfried Singo, Premier Lig ekiplerinin iştahını iyice kabarttı! 24 yaşındaki sağ beki Monaco'dan bu yana takip eden İngiltere temsilcileri, menajerler aracılığıyla Wilfried Singo için bilgi aldı ve Galatasaray'ın ne kadar bir bedelle ayrılığa olumlu yaklaşacağını araştırmaya başladı. Son olarak ise sarı kırmızılıların, yüksek bir bonservisle transfer ettiği Wilfried Singo için ancak 50 milyon Euro civarlarında bir veda düşünebileceği iddia ediliyor.

GALATASARAY'DA WILFRIED SINGO PERFORMANSI

Son dönemde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Wilfried Singo, Galatasaray ile şu ana kadar 7 maça çıkmış ve yüksek tempolu oyunlarını 1 asistle süslemişti.