Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da 50 milyon Euroluk veda!

Galatasaray'da sürpriz bir transfer ihtimali gündeme geldi. Galatasaray'ın yaz döneminde Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo'ya, an itibarıyla Premier Lig'den talipler çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da 50 milyon Euroluk veda!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 22:33

'da Wilfried Singo sürprizi yaşanıyor. Galatasaray'ın 30.7 milyon Euro bedelle ettiği Wilfried Singo, ekiplerince transfer listelerine eklendi.

Galatasaray'da 50 milyon Euroluk veda!

GALATASARAY'DA 50 MİLYON EUROLUK TRANSFER BEKLENTİSİ

Galatasaray'a transfer olmasının ardından hızlıca dikkatleri üzerine çeken Wilfried Singo, Premier Lig ekiplerinin iştahını iyice kabarttı! 24 yaşındaki sağ beki 'dan bu yana takip eden İngiltere temsilcileri, menajerler aracılığıyla Wilfried Singo için bilgi aldı ve Galatasaray'ın ne kadar bir bedelle ayrılığa olumlu yaklaşacağını araştırmaya başladı. Son olarak ise sarı kırmızılıların, yüksek bir bonservisle transfer ettiği Wilfried Singo için ancak 50 milyon Euro civarlarında bir veda düşünebileceği iddia ediliyor.

Galatasaray'da 50 milyon Euroluk veda!

GALATASARAY'DA WILFRIED SINGO PERFORMANSI

Son dönemde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Wilfried Singo, Galatasaray ile şu ana kadar 7 maça çıkmış ve yüksek tempolu oyunlarını 1 asistle süslemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN WILFRIED SINGO İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR?
Süper Lig devi, yıldız bek ile 2030 yazına kadar kontrat imzalamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Hollandalı orta saha: Arsenal de devrede!
Trabzonspor Eyüpspor'u da devirdi: Karadeniz'de liderlik ateşi!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#premier lig
#Monaco
#Wilfried Singo
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.