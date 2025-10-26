Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
Hava Durumu
20°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Artem Dovbyk'in alternatifi Brezilya'da bulundu!

Fenerbahçe'nin forvet listesine Artem Dovbyk haricinde bir isim daha eklendi. Fenerbahçe yönetimi, an itibarıyla Brezilyalı Kaiko Jorge'yi de gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Artem Dovbyk'in alternatifi Brezilya'da bulundu!
Burak Ayaydın
26.10.2025
26.10.2025
'de ara dönemi için arayışları hız kazandı. Esasen ise Süper Lig devi, Romalı Artem Dovbyk'e ek olarak Cruzeirolu Kaiko Jorge'yi de takibe aldı.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Artem Dovbyk'in alternatifi Brezilya'da bulundu!

FENERBAHÇE'DE BREZİLYALI GOLCÜ TRANSFERİ!

Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe, ara transferdeki yeni hedefini Kaiko Jorge olarak belirledi. Ayrıca da 23 yaşındaki Sambacı için basınında, yoğun şekilde Avrupa iddiaları gündeme taşındı.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Artem Dovbyk'in alternatifi Brezilya'da bulundu!

FENERBAHÇE'NİN YENİ YILDIZ ADAYINI JUVENTUS DENEMİŞTİ

Çok genç yaşta dikkatleri üzerine çeken Kaiko Jorge, 2021 yazında İtalya devi 'a transfer olmuş ama sakatlığın da başrolde olduğu bir süreç sebebiyle bekleneni verememişti.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Artem Dovbyk'in alternatifi Brezilya'da bulundu!

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ HAMLESİ KAIKO JORGE ÇOK FORMDA

Fenerbahçe'nin kritik transfer girişimi Kaiko Jorge, bu sezon adeta potansiyelini gerçekleştirdi! Halihazırda Cruzeiro ile 37 maça çıkan ve 20 gol ile 7 asistlik çok özel bir istatistik yakalayan Jorge'nin, Brezilya ekibinden 30 milyon Euro civarlarında bonservis ile ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Artem Dovbyk'in alternatifi Brezilya'da bulundu!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BAŞKA TRANSFER OLACAK MI?
Süper Lig devi, orta sahaya ve stopere de takviyeler yapmayı planlıyor.
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#brezilya
#forvet
#juventus
#Fenerbahçe
#Kaiko Jorge
#Arayışlar
#Spor
