Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Artem Dovbyk'in alternatifi Brezilya'da bulundu!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için forvet arayışları hız kazandı. Esasen ise Süper Lig devi, Romalı Artem Dovbyk'e ek olarak Cruzeirolu Kaiko Jorge'yi de takibe aldı.

FENERBAHÇE'DE BREZİLYALI GOLCÜ TRANSFERİ!

Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe, ara transferdeki yeni hedefini Kaiko Jorge olarak belirledi. Ayrıca da 23 yaşındaki Sambacı için Brezilya basınında, yoğun şekilde Avrupa iddiaları gündeme taşındı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ YILDIZ ADAYINI JUVENTUS DENEMİŞTİ

Çok genç yaşta dikkatleri üzerine çeken Kaiko Jorge, 2021 yazında İtalya devi Juventus'a transfer olmuş ama sakatlığın da başrolde olduğu bir süreç sebebiyle bekleneni verememişti.

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ HAMLESİ KAIKO JORGE ÇOK FORMDA

Fenerbahçe'nin kritik transfer girişimi Kaiko Jorge, bu sezon adeta potansiyelini gerçekleştirdi! Halihazırda Cruzeiro ile 37 maça çıkan ve 20 gol ile 7 asistlik çok özel bir istatistik yakalayan Jorge'nin, Brezilya ekibinden 30 milyon Euro civarlarında bonservis ile ayrılması bekleniyor.