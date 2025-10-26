Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı kritik karşılaşma, bugün saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Szalai, Winck, Frimpong, Baldursson, Cem, Diabate, Fall, Ali Yavuz, Kubilay.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Devrim, Rashica, Cengiz, Abraham.

BEŞİKTAŞ'TA 'TAMAM MI DEVAM MI' DÖNEMİ!

Şampiyonluk yarışında ciddi anlamda geride kalan Beşiktaş, olası bir mağlubiyetle birlikte havlu atmanın eşiğine gelmiş durumda! Zira Kartal, an itibarıyla lider Galatasaray'ın 9 puan arkasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA'YI 4 MAÇTIR YENEMİYOR

Siyah beyazlılar, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi. Beşiktaş’ın Kasımpaşa karşısındaki son zaferi, 2022-2023 sezonunda deplasmanda 5-2’lik skorla gelmişti.

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA YOK

Sakatlığı bulunan Rafa Silva, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Önceki gün yapılan antrenmana da katılmayan Portekizli oyuncunun tedavisine başlanmıştı.

BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA ARASINDA 45. DÜELLO

Beşiktaş ve Kasımpaşa, Süper Lig’de 45. kez karşı karşıya gelecek. Esasen ise bugüne kadar siyah beyazlılar 26 kez kazanırken, Kasımpaşa da 9 defa galip gelmişti.