Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Beşiktaş sahaya çıkıyor. Zorlu geçmesi beklenen maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 00:47

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı kritik karşılaşma, bugün saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Szalai, Winck, Frimpong, Baldursson, Cem, Diabate, Fall, Ali Yavuz, Kubilay.

https://x.com/kasimpasa/status/1982190428658205075

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Devrim, Rashica, Cengiz, Abraham.

Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA 'TAMAM MI DEVAM MI' DÖNEMİ!

Şampiyonluk yarışında ciddi anlamda geride kalan Beşiktaş, olası bir mağlubiyetle birlikte havlu atmanın eşiğine gelmiş durumda! Zira Kartal, an itibarıyla lider Galatasaray'ın 9 puan arkasında yer alıyor.

Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA'YI 4 MAÇTIR YENEMİYOR

Siyah beyazlılar, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi. Beşiktaş’ın Kasımpaşa karşısındaki son zaferi, 2022-2023 sezonunda deplasmanda 5-2’lik skorla gelmişti.

Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA YOK

Sakatlığı bulunan Rafa Silva, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Önceki gün yapılan antrenmana da katılmayan Portekizli oyuncunun tedavisine başlanmıştı.

Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA ARASINDA 45. DÜELLO

Beşiktaş ve Kasımpaşa, Süper Lig’de 45. kez karşı karşıya gelecek. Esasen ise bugüne kadar siyah beyazlılar 26 kez kazanırken, Kasımpaşa da 9 defa galip gelmişti.

Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA PLANLAMA NE YÖNDE?
Siyah beyazlılar, bu kritik haftaları kayıpsız geçmek ve ara transfer dönemindeki takviyelerle zirve yarışında olmak istiyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray - Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Fenerbahçe'ye Hollandalı orta saha: Arsenal de devrede!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.