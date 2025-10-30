Karar bozulmuştu! Depremde binası yıkılan müteahhide'62 kez müebbet ve 865 yıl hapis'

Adana'da 6 Şubat depreminde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında, istinafın yerel mahkemenin verdiği 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını bozması üzerine bugün tekrardan yerel mahkeme görülen davada yine aynı karar verildi. 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası çıkmasıyla afette hayatını kaybedenlerin yakınları buruk bir mutluluk yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerin ilkinde Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı yıkıldı. Apartmanda bulunan 96 kişi hayatını kaybetti. Depremden sonra binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu (TUS) Hasan Alpargün, deprem günü KKTC'ye kaçtıktan sonra yakalanarak Adana'ya getirilerek 13 Şubat 2023'te tutuklandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'te görülen karar duruşmasında sanık Hasan Alpargün'e, 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, cezayı hukuka aykırı bularak bozdu ve dosyayı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.





MAHKEME AYNI KARARI YENİDEN VERDİ

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün tekrar görülen duruşmada, kararını açıkladı. Mahkeme istinafın kararı bozmasına rağmen verdiği cezanın arkasında durarak yeniden 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından aile avukatları ve yakınları adliye önünde açıklama yaptı.



'YENİ BİNALARIN YIKILMAMASI ADINA VERİLMİŞ BİR KARAR'

Depremde bu binada hem abisi, yengesi ve ikiz yeğenlerini kaybeden hem de davanın avukatı olan Beşir Ekinci, "6 Şubat'tan bu yana verdiğimiz adalet mücadelesi, burada yaptığınız basın açıklamasıyla çok güzel bir şekilde sonuçlanmıştı. Bir üst mahkemenin bozma kararına rağmen Adana Ağır Ceza Mahkemesi, müteahhidin gerçekten suçlu olduğunu ve 96 kişinin canına kast ettiğini belirterek, olası kastla 62 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması gerektiğine toplamda 865 yıl hapis cezasına hükmetti. Bu karar bizim için değil, bizden sonraki nesiller için ve yeni binaların yıkılmaması adına verilmiş bir karardır. Biz, depremzede aileleri olarak bugün bir nebze de olsa rahat uyuyacağız. Bugün sevdiklerimizin yanına, mezar taşlarına ağlamadan oturabileceğiz. Bu karar, içimize bir ferahlık serpti" dedi.



'BENİM ABİM HİÇ 75 YAŞINI GÖREMEYECEK'

Ailesini depremde vefat eden Azen Yaren Coşkun ise, "Apartmanda annemi, babamı, abimi ve kedimi kaybettim. Üç yıldır adalet mücadelesinden ötürü vakit bulamadığımız yas tutma sürecimize başlayacağız. Bence Hasan Alpargün, hak ettiği cezanın birebir karşılığını buldu. 75 yaşında tahliyesini isteyen Alpargün'e sadece şunu söylemek istiyorum; Benim abim öldüğünde 27 yaşındaydı. Ailemden hiç 75 yaşını göremeyecek. O sebeple, bütün yaptıklarının karşılığını bulması gerekiyordu. İçim çok rahat ve mutluyum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.