Ermenistan'da zorunlu askerlikte yeni dönem! Askerlik süresi kısaldı

Ermenistan hükümeti tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre, askerlik için kış dönemi celbi Ocak 2026'da başlayacak. Değişikliklerin parlamento tarafından da kabul edilmesi halinde, bu kış askere alınacak gençler 24 ay yerine orduda 18 ay hizmet verecek.

Geriye dönük uygulanmayacağı belirtilen düzenlemede, halihazırda silah altında bulunan askerler mevcut yasaya göre 2 yıllık hizmet sürelerini dolduracak.

SAVUNMA BÜTÇESİNDE DE HARCAMALAR AZALTILACAK

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada, askerlik süresinin kısaltılacağını ve buna paralel olarak savunma bütçesinde de harcamaların azaltılacağını belirtmişti.