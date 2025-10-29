1 milyondan fazla kişi faydalanacak! Düzenleme yolda: Emeklilik, askerlik..

Kategoriler
Gündeme gelen yeni düzenleme ile birlikte, yurt dışı borçlanma ile emekli olan gurbetçi vatandaşların Türkiye'de hem çalışıp hem de emekli aylığını alabileceği kaydedildi. Düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine getirilmesinin planlandığı aktarıldı. İşte gurbetçileri ilgilendiren düzenleme ile ilgili tüm ayrıntılar...
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti’nin seçim vaatleri arasında yer alan ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.
Türkiye’de emekli olan bir vatandaş başka bir işte çalıştığında emekli maaşı kesilmiyor ancak yurt dışından borçlanarak emekli olan bir vatandaşın emekli aylığını tam alabilmesi için herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Düzenleme ile bu mağduriyetin giderilmesi öngörülüyor. Verilecek teklif yasalaşırsa bir milyonu aşkın gurbetçi vatandaşın bu kanundan faydalanması bekleniyor.
YAŞADIKLARI ÜLKEDE ASKERLİK YAPANLARA MUAFİYET GELİYOR
Bunun yanı sıra, AK Parti’nin seçim vaatleri arasında yer alan yurt dışındaki vatandaşın askerlik konusundaki talepleri de masada. Öğrenilenlere göre, yurt dışındaki yaşadıkları ülkelerde askerlik yapan ve çifte vatandaş olan kişilerin askerliklerinin Türkiye’de de tanınması için harekete geçildi. Yıl sonuna kadar bu alanda da kanun değişikliği yapılması öngörülüyor.
Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesi “Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız. Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye’de de tanınmasını sağlayacağız. Sizleri Türkiye’nin dünyadaki temsilcisi olarak görüyoruz. Sahip çıkmaya devam edeceğiz” açıklamasını yapmıştı.