1 milyondan fazla kişi faydalanacak! Düzenleme yolda: Emeklilik, askerlik..

Türkiye’de emekli olan bir vatandaş başka bir işte çalıştığında emekli maaşı kesilmiyor ancak yurt dışından borçlanarak emekli olan bir vatandaşın emekli aylığını tam alabilmesi için herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Düzenleme ile bu mağduriyetin giderilmesi öngörülüyor. Verilecek teklif yasalaşırsa bir milyonu aşkın gurbetçi vatandaşın bu kanundan faydalanması bekleniyor.