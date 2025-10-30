Merve Dinçel Kavurat ikinci kez dünya şampiyonu!

Çin'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlar 53kg'da milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 yenerek altın madalya kazandı.

Çin’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye'yi kadınlar 53 kilogram kategorisinde temsil eden milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, büyük bir başarıya imza attı.

Finalde Suudi Arabistanlı sporcu Dünya Ali Abutaleb ile karşılaşan Dinçel Kavurat, rakibini 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bu sonuçla Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

