Eurofighter Typhoon anlaşmasında çarpıcı detay! Gözler İngiltere'de: 20 bin kişiye istihdam

Savunma sanayide güçlü adımlar atarak yerli projelerini tanıtan Türkiye, İngiltere ile 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşmasını imzaladı. Katar'dan 12 ve Umman'dan 12 tane olmak üzere toplam 44 Eurofighter savaş uçağı satın alımı hedefleniyor.

EUROFIGHTER ANLAŞMASI MANŞETLERDE

Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan anlaşmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Reuters'da yer alan haberde, söz konusu anlaşmanın çok daha kapsamlı bir savaş mühimmatı paketi olduğu iddia edildi.

KAPSAMLI SİLAH PAKETİNİ DE İÇERİYOR

Taraflardan anlaşma detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Reuters, kendisine konuşan bir kaynaktan, anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi edindiğini yazdı. Buna göre; "Anlaşma, MBDA Meteor görüş ötesi hava-hava füzesi, gelişmiş kısa menzilli hava-hava füzesi ve Brimstone kara saldırı füzesi de dahil olmak üzere kapsamlı bir silah paketini içeriyor.''

20 adet Eurofighter Typhoon uçağının ilk kısmı 2030 yılında teslim edilecek. Ayrıca Başbakan Starmer, 2023 yılında başlanan görüşmelerin daha fazla satın alma opsiyonu içerdiğini açıkladı.

İNGİLTERE BASINI: 20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

İngiltere basınında "bir neslin en büyük savaş uçağı ihracat anlaşması" olarak nitelendirilen anlaşmanın, İngiltere'deki istihdamı garanti ettiğine vurgu yapılmıştı.

Birleşik Krallık resmi bilgilendirme forumu GOV.UK'de yayınlanan haberde Türkiye ile yapılan anlaşmanın İngiltere'de 20.000 kişiye istihdam sağlayacağı kaydedildi.