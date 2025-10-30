Menü Kapat
Benim Sayfam
19°
Avatar
Editor
 Murat Makas

MSB'den son dakika Eurofighter Typhoon açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını cevapladı. MSB özellikle Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda önemli bilgiler verdi. İşte son dakika Eurofighter açıklaması...

30.10.2025
30.10.2025
ile arasında yapılan uçağı anlaşması dünya gündeminde konuşuluyor. Eurofighter tedarikine ilişkin bilgi verdi. Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamalar şu şekilde:

MSB'den son dakika Eurofighter Typhoon açıklaması

EUROFIGHTER TEDARİKİ

Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır.

Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini'dir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir.

MSB'den son dakika Eurofighter Typhoon açıklaması

GAZZE GÖREV GÜCÜ

'de bir görev gücünün teşkiline yönelik, muhataplarımız ile yürütülen temaslar devam etmektedir. olarak devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareler sürdürülmektedir.

SURİYE'DE SON DURUM

Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir.

13 Ağustos 2025 tarihinde "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, Suriye Ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Suriye Ordusunun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askerî eğitimler icra etmeye başlamıştır.

MSB'den son dakika Eurofighter Typhoon açıklaması

Bununla birlikte, "Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu" ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN FESİH SÜRECİ

Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir.

ETİKETLER
#Türkiye
#gazze
#suriye
#eurofighter typhoon
#milli savunma bakanlığı
#hava kuvvetleri
#birleşik krallık
#tsk
#Terör Örgütü Pkk
#Gündem
