 | Murat Makas

En çok savaş uçağı bulunan ülkeler listesi güncellendi! Eurofigter'ı alacak Türkiye sıralamada dikkat çekti

Bölgesel savaşlar birçok ülkenin hava filosunu yenilemesine neden oluyor. Türkiye ise Birleşik Krallık ile yaptığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye toplamda 20'si İngiltere'den olmak üzere 44 Eurofigter'ı filosuna katmayı hedefliyor. Bu alımlar öncesinde dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkelere dair araştırma yapıldı. İşte merak edilen liste...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 10:52

Dünyada artan gerilimler sebebiyle birçok ülke savaş uçağı üretmenin yanı sıra filosunu da yeniliyor. ile Birleşik Krallık arasında savaş uçağına yönelik yapılan anlaşma dünya savunma sanayisinde büyük ses getirdi. Türkiye toplamda 20'si İngiltere'den olmak üzere 44 Eurofigter'ı filosuna katmayı hedefliyor.

En çok savaş uçağı bulunan ülkeler listesi güncellendi! Eurofigter'ı alacak Türkiye sıralamada dikkat çekti

EUROFIGHTER, KAAN VE F-16 ÜÇLÜSÜ

Yerli 5. savaş uçağı ’ı da üreten Türkiye’ye iş birliği konusunda birçok ülke geliyor. Türk , 2030 sonrası dönemde Typhoon, Blok-70 ve yerli-milli KAAN ile yeni bir hava üstünlüğü doktrinine geçiş yapacak.

En çok savaş uçağı bulunan ülkeler listesi güncellendi! Eurofigter'ı alacak Türkiye sıralamada dikkat çekti

DÜNYADA EN ÇOK SAVAŞ UÇAĞI BULUNAN ÜLKELER

Gözler Türkiye’nin üstündeyken Global Firepower verilerine göre eğitim uçakları dahil dünyanın en büyük askeri uçak filolarına sahip ülkeleri listesi güncellendi.

ABD
Uçak sayısı: 13.043

En çok savaş uçağı bulunan ülkeler listesi güncellendi! Eurofigter'ı alacak Türkiye sıralamada dikkat çekti

Rusya
Uçak sayısı: 4.292

Çin
Uçak sayısı: 3.309

Hindistan
Uçak sayısı: 2.229

Güney Kore
Uçak sayısı: 1.592

En çok savaş uçağı bulunan ülkeler listesi güncellendi! Eurofigter'ı alacak Türkiye sıralamada dikkat çekti

Japonya
Uçak sayısı: 1.443

Pakistan
Uçak sayısı: 1.399

Mısır
Uçak sayısı: 1.093

Türkiye
Uçak sayısı: 1.083

En çok savaş uçağı bulunan ülkeler listesi güncellendi! Eurofigter'ı alacak Türkiye sıralamada dikkat çekti

Fransa
Uçak sayısı: 976

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eurofighter Typhoon korkusu! Anlaşma sonrası İsrail ve Yunanistan basınında dikkat çeken ifadeler
