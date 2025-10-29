En çok savaş uçağı bulunan ülkeler listesi güncellendi! Eurofigter'ı alacak Türkiye sıralamada dikkat çekti

Dünyada artan gerilimler sebebiyle birçok ülke savaş uçağı üretmenin yanı sıra filosunu da yeniliyor. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağına yönelik yapılan anlaşma dünya savunma sanayisinde büyük ses getirdi. Türkiye toplamda 20'si İngiltere'den olmak üzere 44 Eurofigter'ı filosuna katmayı hedefliyor.

EUROFIGHTER, KAAN VE F-16 ÜÇLÜSÜ

Yerli 5. savaş uçağı KAAN’ı da üreten Türkiye’ye iş birliği konusunda birçok ülke geliyor. Türk Hava Kuvvetleri, 2030 sonrası dönemde Typhoon, F-16 Blok-70 ve yerli-milli KAAN ile yeni bir hava üstünlüğü doktrinine geçiş yapacak.

DÜNYADA EN ÇOK SAVAŞ UÇAĞI BULUNAN ÜLKELER

Gözler Türkiye’nin üstündeyken Global Firepower verilerine göre eğitim uçakları dahil dünyanın en büyük askeri uçak filolarına sahip ülkeleri listesi güncellendi.

ABD

Uçak sayısı: 13.043

Rusya

Uçak sayısı: 4.292

Çin

Uçak sayısı: 3.309

Hindistan

Uçak sayısı: 2.229

Güney Kore

Uçak sayısı: 1.592

Japonya

Uçak sayısı: 1.443

Pakistan

Uçak sayısı: 1.399

Mısır

Uçak sayısı: 1.093

Türkiye

Uçak sayısı: 1.083

Fransa

Uçak sayısı: 976