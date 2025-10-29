En çok savaş uçağı bulunan ülkeler listesi güncellendi! Eurofigter'ı alacak Türkiye sıralamada dikkat çekti

Kategoriler
Dünyada artan gerilimler sebebiyle birçok ülke savaş uçağı üretmenin yanı sıra filosunu da yeniliyor. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağına yönelik yapılan anlaşma dünya savunma sanayisinde büyük ses getirdi. Türkiye toplamda 20'si İngiltere'den olmak üzere 44 Eurofigter'ı filosuna katmayı hedefliyor.
Yerli 5. savaş uçağı KAAN’ı da üreten Türkiye’ye iş birliği konusunda birçok ülke geliyor. Türk Hava Kuvvetleri, 2030 sonrası dönemde Typhoon, F-16 Blok-70 ve yerli-milli KAAN ile yeni bir hava üstünlüğü doktrinine geçiş yapacak.
Gözler Türkiye’nin üstündeyken Global Firepower verilerine göre eğitim uçakları dahil dünyanın en büyük askeri uçak filolarına sahip ülkeleri listesi güncellendi.
ABD
Uçak sayısı: 13.043
Rusya
Uçak sayısı: 4.292
Çin
Uçak sayısı: 3.309
Hindistan
Uçak sayısı: 2.229
Güney Kore
Uçak sayısı: 1.592
Japonya
Uçak sayısı: 1.443
Pakistan
Uçak sayısı: 1.399
Mısır
Uçak sayısı: 1.093
Türkiye
Uçak sayısı: 1.083
Fransa
Uçak sayısı: 976