TGRT Haber
19°
Ekonomi
Çiftçiyi sevindirecek gelişme! Tarım kredisinde limitler değişti

Resmi Gazete'de 24 Ekim'de yayımlanan, Hazine faiz-kar payı destekli kredi-finansman uygulamasında bazı üst limitler ve indirim oranlarını aşağı yönlü revize eden karar yürürlükten kaldırıldı. Yeni karar göre Hazine destekli kredi ve finansman uygulamasında üst limitler ve faiz-kar payı indirim oranları yeniden tespit edildi ve yürürlüğe konuldu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 13:20

Tarımsal üretime yönelik Hazine destekli kredi ve finansman uygulamasında üst limitler ve faiz-kar payı indirim oranları yeniden tespit edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çiftçiyi sevindirecek gelişme! Tarım kredisinde limitler değişti

Bu kapsamda, "Ziraat Katılım Bankası AŞ Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı" ve "T.C. Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi" kullandırılmasına ilişkin kararlarda değişiklik yapıldı.

ESKİ KARAR YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Böylece, Resmi Gazete'de 24 Ekim'de yayımlanan, Hazine faiz-kar payı destekli kredi-finansman uygulamasında bazı üst limitler ve indirim oranlarını aşağı yönlü revize eden karar yürürlükten kaldırıldı.

Çiftçiyi sevindirecek gelişme! Tarım kredisinde limitler değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, 24 Ekim'de yayımlanan kararın, Cumhurbaşkanlığınca bütçe imkanları zorlanarak bütçe ödeneğinde artış sağlanmasına karar verilmesi sebebiyle yürürlükten kaldırılması uygun bulundu.

Çiftçiyi sevindirecek gelişme! Tarım kredisinde limitler değişti

LİMİTLER DEĞİŞTİ

Bugün yayımlanan kararla, kredi-finansman üst limitleri ve faiz-kar payı indirim oranları, 24 Ekim'den önce olduğu şekilde uygulanacak. Kararla, sağlanan Hazine faiz-kar payı desteği tutarları, bütçe disiplininin korunması ve öngörülebilir mali yönetimin sürdürülebilmesi amacıyla ilgili yıl bütçesine konulan ödenekle sınırlandırıldı.

Çiftçiyi sevindirecek gelişme! Tarım kredisinde limitler değişti

Ayrıca, Hazine faiz-kar payı destekli kredilerin etkin kullanımının sağlanabilmesi için 2026'da yürürlüğe girmesi öngörülen "faydalanıcıların karardan yararlanabilmesi ön şartı olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında borcu bulunmaması" uygulaması, teknolojik altyapının sağladığı imkanlar dikkate alınarak yalnızca vergi ve SGK prim borcu ile sınırlandırılacak biçimde revize edildi. Bu çerçevede mevcut kredi limitlerinin 2025'te değiştirilmemesine yönelik uygulama gelecek yıl için de sürdürülecek.

ETİKETLER
#faiz indirimi
#tarım kredi kooperatifleri
#Tarımsal Kredi
#Hazine Desteği
#Ziraat Katılım Bankası
#Ekonomi
