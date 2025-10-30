Altın yatırımcısına çağrı! İslam Memiş Kasım için uyardı

Yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Ancak uzun vade ve kısa vade stratejileri birbirinden farklı. Kasım ayında ons ve gram altında düşüş yönlü beklentim devam ediyor fakat bu süreçte zikzaklı, sert oynak hareketler göreceğiz. Yıl sonuna kadar manipülasyon kaynaklı fiyatlamalar devam edecek" ifadelerini kullandı.

