Altın yatırımcısına çağrı! İslam Memiş Kasım için uyardı

Finans Analisti İslam Memiş, altın, dolar, euro, gümüş fiyatlarını değerlendirerek yatırımcılar için yine önemli uyarılarda bulundu. Memiş, Kasım ayına ilişkin piyasa öngörülerini paylaştı.
Finans Analisti İslam Memiş, altın, dolar, euro, gümüş fiyatlarını değerlendirerek yatırımcılar için yine kritik uyarılarda bulundu. Memiş, "11.000–11.100 puan seviyesine yerleşen Borsa İstanbul 100 endeksinde yeniden Kasım ayı itibarıyla hedef seviye olarak 11.800 puanın gündemde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle borsa tarafında kısa vadeli pozitif beklentim devam ediyor" dedi.
Memiş, döviz kurlarındaki görünümü de değerlendirdi ve "Dolar kuru resmi olarak 41,96 seviyesinde ancak serbest piyasalarda 42 liranın üzerinde işlem görüyor. Ekim ayında 42 lira seviyesinin üzerine yerleşen dolar/TL kuru, Kasım ayında da yukarı yönlü hareketini sürdürecektir" dedi.
Euro/TL’de ise yükseliş beklentisinin sürdüğünü ifade eden Memiş, "Euro/TL kuru şu anda 48,93 lira seviyesinde. Euro’nun halen görece ucuz olduğunu düşünüyorum ve yükseliş beklentimi koruyorum" diyerek döviz yatırımcısını uyardı.
Altın fiyatları için değerlendirmelerde bulunan Memiş, manipülasyon dönemine dikkat çekerek, "Uluslararası piyasalarda ons altın 3.905 dolar seviyesinde. Son iki haftada düşüşler devam etti. Özellikle 9 haftadır manipülasyon piyasası etkisi altında olduğumuzu söylüyordum. 2 hafta önce 6.300 lira seviyesinin üzerinde gram altın alanlar şu anda zarar etmiş durumda" diyerek uyarılarını dikkate alan yatırımcıların bu düşüşten korunduğunu açıkladı.
"Ons altın, 4.382 dolardan 3.887 dolara kadar geriledi. Yani 1,5 haftada yaklaşık 495 dolarlık sert bir düşüş yaşandı. Bu bizim için sürpriz değil. Ana destek seviyemiz 3.800 dolar, devamında 3.750 dolar" diyen Memiş, altın fiyatları için destek seviyelerinin altını çizdi.
Yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Ancak uzun vade ve kısa vade stratejileri birbirinden farklı. Kasım ayında ons ve gram altında düşüş yönlü beklentim devam ediyor fakat bu süreçte zikzaklı, sert oynak hareketler göreceğiz. Yıl sonuna kadar manipülasyon kaynaklı fiyatlamalar devam edecek" ifadelerini kullandı.
"Gram altın için 707 liralık sert bir düşüş yaşandı. Kısa vadede tepki alımları muhtemel. Fed sonrası ons altındaki olası yükselişlerle birlikte gram altın fiyatının 5.700–5.800 lira bandına yükselmesi sürpriz olmaz. Ancak gram altın ons kadar sert düşmeyebilir çünkü dolar kuru destekleyici olabilir. Kasım ayında ikinci bir alım fırsatı daha bekliyorum"
Gümüş yatırımcılarına da seslenen Memiş, stratejilerinin doğru sonuç verdiğini belirtti: "Uluslararası piyasalarda ons gümüş şu anda 45,85 dolar seviyesinde. 74 lira seviyesinden gram gümüş almayan, 54 dolar seviyesinden ons gümüş almayan yatırımcıları tebrik ediyorum. Aynı şekilde 6.300 liradan gram altın, 4.400 dolar seviyesinden ons altın almayanlar da doğru bir strateji uyguladı. Piyasalarda sabır en önemli erdem"
Kripto para piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan analist, Bitcoin için hedef seviyelerini paylaştı: "Bitcoin tarafında ise pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz. 125.000–127.000 dolar hedef seviyeleri gelmeden satış düşünmüyoruz"
"Bitcoin şu anda 114.522 dolar seviyesinde ve yükseliş eğilimini koruyor. Biz bu rakamları hâlâ ucuz buluyoruz. İlk direnç seviyesi 119.000 dolar. Kripto para piyasasını şahsen önemsiyorum; önü açık bir piyasa"
Altın ve gümüşteki düşüşlerin ardından kısa vadeli toparlanma beklentisini de dile getiren Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü, "Altın ve gümüş fiyatlarında beklediğim sert geri çekilmeler gerçekleşti. Haftayı ikiye ayırmıştık: Çarşamba gününden önce düşüş, sonrasında tepki yükselişi bekliyorduk. Şu anda düşüş kısmı tamamlandı"