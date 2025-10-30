Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bir imzayla bütün haklarınız yanabilir! Uzman avukat tüm çalışanları uyardı!

Maddi yetersizlikleri öne süren birçok işyeri, çalışanların maaşında kesintiye gidebiliyor ya da işten çıkarma yapabiliyor. Özellikle son zamanlarda bu konuya ilişkin davaların çok sık görüldüğünü belirten Avukat Mert Yalçın, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a çalışanların bu gibi durumlarda hangi haklara sahip olduğunu anlattı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 12:38

Son dönemde birçok işyeri maddi yetersizlikleri öne sürerek çalışanlarının maaşında kesintiye gidebiliyor. Peki işverenin mali kriz gerekçesiyle ücret düşürmesi hukuken geçerli mi? Çalışanın böyle bir durumla karşılaştığında hakları neler? Avukat Mert Yalçın, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a işçinin bu gibi durumlarda sahip olduğu hakları ve yapabileceklerini anlatarak tüm çalışanları uyardı.

Bir imzayla bütün haklarınız yanabilir! Uzman avukat tüm çalışanları uyardı!

SON DÖNEMDE EN SIK GÖRÜLEN OLAYLARDAN

Yalçın, ücretin iş sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri olduğunu belirterek, "İşverenin iş sözleşmesine borcu işçiye ücret ödemek, işçinin de hizmet sözleşmesi karşılığında işin yapılmasını yerine getirmektir. Dolayısıyla bu esaslı unsur olarak kabul edilir. Esaslı unsurlar sadece taraflarca beraber alınacak kararla değiştirilebilir. İşverenin işçinin ücretini tek taraflı düşürmesi hukuki olarak mümkün değildir" dedi.

Bir imzayla bütün haklarınız yanabilir! Uzman avukat tüm çalışanları uyardı!

İŞÇİNİN HİÇBİR TAZMİNAT HAKKI KALMIYOR

Yalçın, bu gibi olayların özellikle son dönemde çok rastlandığının altını çizerek ", işçiye gidip durumu izah ediyor. İşçi ile yeni bir çalışma planı üzerinde anlaşıyor. İşçi bunu mecburen kabul ediyor. Bu şekilde taraflarca anlaşmalı olarak maaş düşürülebilir. İşçinin yapacak başka işi yoksa ve mecbursa mutlaka onay almak koşuluyla böyle bir yapılandırma olabilir. Bu taktirde işçinin kabulüyle artık haklı fesih durumu kalmıyor çünkü yeni şartları kabul ettiği ve rızası olduğu için hiçbir tazminat veya işsizlik maaşına hak kazanamıyor" dedi.

Bir imzayla bütün haklarınız yanabilir! Uzman avukat tüm çalışanları uyardı!

İŞÇİNİN ONAYI OLMAK ZORUNDA

Bazı durumlarda işveren, işçiyle görüşüyor; işçi negatif cevap verirse İŞKUR’a başvuruyor. Yalçın, "İşveren, maddi sıkıntıları olduğunu ve işçilerin maaşını ödeyemediğini bildiriyor. İŞKUR desteği alıyor. Bu ancak geçici bir süre olarak sağlanabilir. İŞKUR sürekli ücret düşürülmesine aracılık edemez. Geçici süre maddi destek olur. Buna uygun olarak İŞKUR üzerinden yeni bir çalışma programı oluşturulur" diyerek mutlaka işçinin doğrudan onayının gerektiğinin altını çizdi.

Bir imzayla bütün haklarınız yanabilir! Uzman avukat tüm çalışanları uyardı!

İFLAS MASASINDA İŞÇİ ALACAKLARI ÖNCELİKLİ

Finansal olarak zor durumdaki işverenlerin bunu aslında bir dolaylı fesih sebebi olarak kullandığını da ifade eden Yalçın, "Para ödeyemiyorum diyerek işçiyi işten çıkarıyor. Bu taktirde işçi işten ayrılsa bile bu bir alacak hakkı doğuruyor. İşçi gidip işverenin hesabına doğrudan erişemediği için alacağını tahsil edemiyor. Burada bir davası açılıyor. Bankadan kredi almak gibi düşünülebilir. İşveren, işçinin alacağını hemen ödemeyip zaman kazanarak yargılama sonrasında ödüyor. masası durumunda ise işçi alacakları öncelikli alacaklar statüsünde. Masa kurulduğunda devlet, kamu ve işçi alacakları öncelikli ödeniyor. Sonra diğer ödemeler takip ediliyor. Devletin kanununda işçiye yönelik bir koruma var. İşveren bu yöntemle süre kazanıyor. 1000 işçi çıkaracaksa büyük bir maliyet olduğu için bu şekilde banka kredisi gibi maliyeti erteliyor ve yıllar sonra dava sonrasında gücü olursa nakden yoksa dava suretiyle ödeme yapıyor" dedi.

Bir imzayla bütün haklarınız yanabilir! Uzman avukat tüm çalışanları uyardı!

İŞE İADE DAVASI AÇILABİLİR

Yalçın, şirket iflas etmeden işten çıkarırsa işçinin haklarının tamamen korunduğunu da hatırlatarak, İşçinin kıdem, ihbar ve diğer tüm ödemelerini ve ayrıca işsizlik ödeneğini almaya hak kazandığını ifade ederek her türlü yasal haklarının korunduğunu bildirdi. Yalçın ayrıca bu durumda işçinin işe iade davası açma hakkı olduğunu ancak genelde maddi durumu kötü işverenler yaptığı için işe iade tercih edilmeyebileceğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı
Elinde altın olanlar dikkat! Zafer Ergezen uyardı: Tehlikeli bölgeye girdik
ETİKETLER
#hukuk
#işsizlik maaşı
#işveren
#iflas
#işçi hakları
#işten çıkarma
#Maaş Kesintisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.