TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar, geri verilecek mi 2025?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım'da başlayacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

10 Kasım ile 19 Aralık aralığında başvuruların alınacağı projede başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Kurada adı çıkmayanlar ise başvuru ücretini geri iade alabilecek. Başvuruların sona ermesinin ardından kuralar çekilecek ve ev sahibi olmaya hak kazananlar belli olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ GERİ VERİLECEK Mİ?

Evlerin satış bedeli 1 milyon 800 bin TL'den başlarken devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. 19 Aralık'ta sona erecek olan başvuru tarihi sonrasında kurada adı çıkmayanlara 5 bin TL'lik başvuru ücreti geri iade edilecek. Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLLERDE?

Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872.