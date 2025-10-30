Menü Kapat
500 bin konutun şifreleri! Taksitler süreç içinde artacak mı, 5 bin liralar iade edilecek mi?

Ekim 30, 2025 09:51
1
500 bin konutun şifreleri! Taksitler süreç içinde artacak mı, 5 bin liralar iade edilecek mi?

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlanırken 500 bin konut kredisiyle ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor.

5 bin TL'lik başvuru bedeli kura sonucu olumsuz olursa geri alınacak mı? Taksitler süreç içinde artacak mı, ödeme planı nasıl olacak?

İşte 500 bin sosyal konut hakkında en çok merak edilenler....

 

 

 

 

2

Bir hane halkı adına eşler başvuru yapabilir mi? İkisine de çıkarsa süreç nasıl işleyecek?

Bir hane halkı adına, her iki eş de başvuru yapabilir. Kura sonucunda her iki vatandaşın da hak sahibi olması durumunda ikinci başvuru yapan eşin hak sahipliği iptal edilir.

3

Köy evi konut tapusu sayılacak mı?

500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun ( kargir ev, köy evi, kerpiç ev hariç) olmaması gerekiyor.

Daha önce ilk evimde asil hak sahibiydim ama ikâmet şartından dolayı sözleşme imzalayamadım tekrar başvurabilir miyim?

Daha önceki Sosyal Konut Projelerinde "İlk Evim / İlk Evim Arsa Projesi'nde" asil/ yedek hak sahibi olan vatandaşların kendileri veya eşlerinin "500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne" başvuruları kabul edilmiyor. Dileyen hak sahipleri için, önceki başvuruyu iptal ederek yeni projeye başvurma imkânı var.

4

İlkevim arsa projesinden hak sahibi olanlar başvuru yapabilir mi?

Arsa için hak sahibi olan vatandaşların da başvuruları kabul edilmeyecek.

5

5 bin TL kura sonucu olumsuz olursa geri alınacak mı?

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlarımız başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

 

6

Hem engelli hemde emekli vatandaşların hangi kategoriden başvurması gerekmektedir? Başvuru aşamasında iki kategori birden seçilebilir mi?

Yalnızca bir kategori için başvuru yapılması gerekiyor.

7

Miras yoluyla bir evin tapusunun 1/4'üne sahip olanlar başvurabiliyor mu?

500 bin sosyal konut projesinde sahip olunan gayrimenkul hissesinin tapu değeri 1 milyon TL'yi geçmeyenler başvuru yapabiliyor.

8

TAKSİTLERDE ARTIŞ NASIL OLACAK?

Ödemeler ne zaman başlayacak?

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.

Aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen oranda artırılıyor. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre TOKİ tarafından belirleniyor.

9

Türk vatandaşıyla evli yabancı uyruklu kişiler projeye başvuru yapabilir mi?

Sosyal konut projesine başvuru yapabilmek için başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması gerekiyor.

Daha önceki kampanyada asil hak sahibi olup, ikamet şartından dolayı sözleşme imzalamayan tekrar başvurabilir mi?

Daha önceki sosyal konut projelerinde asil/yedek hak sahibi olan vatandaşların, kendileri ve eşlerinin 500 bin sosyal konut projesine başvurusu kabul edilmiyor. Dileyenler önceki başvuruyu iptal ederek yeni kampanyaya başvurabiliyor.

10

HANE HALKINDA EV VARSA GENÇLER BAŞVURAMAZ 

Projelerde, 18-30 yaş arası gençler için yüzde 20 kontenjan ayrıldı. 10 Kasım 1995 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecek. Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, çocukları ile anne ve babalarının daha önce TOKİ ile sözleşme yapmış olmaması şart.

11

FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

İSTANBUL'DA:

55 metrekare 1+1 evin fiyatı:
1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL.
65 metrekare 2+1 evin fiyatı:
2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL
80 metrekare 2+1 evin fiyatı:
2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL

12

ANADOLU ŞEHİRLERİNDE:

55 metrekare 1+1 evin fiyatı:
1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL
65 metrekare 2+1 evin fiyatı:
2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL
80 metrekare 2+1 evin fiyatı:
2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL.

13

İŞTE ÖDEME PLANI

İSTANBUL

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

 

14

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

15

ANADOLU ŞEHİRLERİ

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

