19°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Genç kızın öldüğü davada tahliye kararı!

Sultanbeyli'de erkek arkadaşının kullandığı motosikletin otomobille çarpışmasının ardından olay yerinde hayatını kaybeden 25 yaşındaki Ceren Yiğit'in hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen davada tutuklu tek sanık tahliye edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
13:17
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
14:37

Sultanbeyli’nde, 26 Temmuz'da tarihinde, 'nda seyir halindeki 49 yaşındaki Ali Fırat Mert'in kullandığı 35 ABL 662 plakalı otomobil ile 26 yaşındaki Tolga Bayramoğlu kontrolündeki 34 KYM 62 plakalı motosikletin çarpışması sonucu, Bayramoğlu'nun arkasında yolculuk yapan Ceren Yiğit olay yerinde hayatını kaybetti.

"MOTOSİKLET BANA ÇARPTI"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan araç sürücüsü Ali Fırat Mert, ilk ifadesinde kazadan önce eşi ve küçük çocuklarıyla Sapanca'ya gitmek üzere yolda olduğunu belirtti. Kazada kusuru olmadığını iddia eden Mert, motosikletin arkasından hızla gelip kendisine çarptığını ifade etti.

ŞERİT DEĞİŞTİRDİĞİ GÖRÜLDÜ

Soruşturmada aracın sürücüsü Mert tutuklanırken, savcılık tarafından kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) talep edildi. İddianamede, kazanın meydana geliş şekli aktarılarak, müşteki şüpheli Bayramoğlu'nun Karayolları Trafik Kanunu'nun 56'ncı maddesinde düzenlenen, "sürücünün geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmesi" kuralını ihlal ettiği belirtildi. Şüpheli Mert'in de sürücünün kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerlerine 30 metrede şerit değiştirmesi kuralını ihlal ettiği iddianamede belirtildi. Hazırlanan iddianamede, Bayramoğlu'nun kusurlu eylemi nedeniyle Ceren Yiğit'in ölümüne, Mert'in de Yiğit'in vefat etmesine, Bayramoğlu'nun yaralanmasına sebep olduğuna ilişkin değerlendirme yapılmıştı.

Genç kızın öldüğü davada tahliye kararı!

BİRİ 15 YIL, DİĞERİ İÇİN 6 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Bir önceki duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Bayramoğlu'nun "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, Mert'in de "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcılık, mütalaada Mert'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini de talep etmişti. İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Fırat Mert, taraf avukatları ve Ceren Yiğit’in ailesi katıldı.

"HIZ TUTKUSU NEDENİYLE KAZAYA SEBEBİYET VERMİŞTİR"

Mahkemede savunma yapan Mert, "Motorcunun hız tutkusu nedeniyle kazaya sebebiyet vermiştir, benim ve ailemi zor durumda bırakmıştır, benim hürriyetim onun yüzünden kısıtlanmıştır. Ben, sinyalimi yakarak şerit değiştirdim. Şerit değiştirirken etrafta araç yoktu ve en arkadan gelerek aracıma vurdu. 27 yıllık şoförüm hayatım boyunca kaza yapmadım, 100 gündür cezaevindeyim. Sanık Tolga kaza olduktan sonra elindeki kaskı aracımın yanına gelerek yere vurmuştu, kaskı yere vurduktan sonra yerde bir kamera vardı üzerinde duman tütüyordu, polislere bunu alın dediğimde kendileri patlayabilir dediler ve beni yaklaştırmadılar. Bunun kamera kayıtları dosya içerisinde bulunduğu düşünüyorum bu nedenle tahliyemi talep ederim" dedi.

Genç kızın öldüğü davada tahliye kararı!

İKİ SANIK DA TAHLİYE EDİLDİ

Kararını açıklayan heyeti, Sanık Ali Fırat Mert’e, "Taksirle Ölüme ve Yaralamaya Neden Olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sürücü belgesinin ise 1 yıl süre ile geri alınmasına hükmeden mahkeme, sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulayarak adli kontrol şartı ile tahliyesine hükmetti. Sanık Tolga Bayramoğlu ise, "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sürücü belgesi 1 yıl süre ile geri alınan sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

