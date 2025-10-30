Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nde çok konuşulacak 2 ayrılık! Ana karakterlerle yollar ayrıldı

Yeni sezonuyla çok konuşulan Kızılcık Şerbeti'nde 2 bomba ayrılık yaşanacak. Dördüncü sezonuyla ekranda olan Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakteriyle yer alan Ece İrtem ile Firaz karakterini oynayan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kadrodan ayrıldı.

Kızılcık Şerbeti'nde çok konuşulacak 2 ayrılık! Ana karakterlerle yollar ayrıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 13:48

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde ana kadroda yer alan 2 oyuncu kararı aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE FİRAZ VE IŞIL AYRILIĞI YAŞANACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Sibel Taşçıoğlu ayrılığıyla çok konuşulan Kızılcık Şerbeti'nde yine gündem olacak 2 ayrılık yaşanacak.

Kızılcık Şerbeti'nde çok konuşulacak 2 ayrılık! Ana karakterlerle yollar ayrıldı

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı Kızılcık Şerbeti'nde büyük değişim yaşanacak. Dizide peş peşe ayrılıkları yaşanacak ve sırlar açığa çıkacak. Dizide Işıl karakteriyle yer alan projeye veda edecek.

Kızılcık Şerbeti'nde çok konuşulacak 2 ayrılık! Ana karakterlerle yollar ayrıldı

Dizide ayrıca Nursema karakterinin eşi Firaz olarak diziye dahil olan sempatisiyle seyirci tarafından büyük beğeni alan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç de Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak.

Kızılcık Şerbeti'nde çok konuşulacak 2 ayrılık! Ana karakterlerle yollar ayrıldı
