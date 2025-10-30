Kızılcık Şerbeti'nde çok konuşulacak 2 ayrılık! Ana karakterlerle yollar ayrıldı

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde ana kadroda yer alan 2 oyuncu ayrılık kararı aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE FİRAZ VE IŞIL AYRILIĞI YAŞANACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Sibel Taşçıoğlu ayrılığıyla çok konuşulan Kızılcık Şerbeti'nde yine gündem olacak 2 ayrılık yaşanacak.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı Kızılcık Şerbeti'nde büyük değişim yaşanacak. Dizide peş peşe ayrılıkları yaşanacak ve sırlar açığa çıkacak. Dizide Işıl karakteriyle yer alan Ece İrtem projeye veda edecek.

Dizide ayrıca Nursema karakterinin eşi Firaz olarak diziye dahil olan sempatisiyle seyirci tarafından büyük beğeni alan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç de Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak.