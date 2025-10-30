Japonya AFC Asya Kupası’nı kaç kere kazandı? 2025 güncel başarıları

Kupayı almayı hak kazanan takım, Asya Şampiyonu ilan edilirken Japonya'nın kaç kez kazandığı da gündeme geldi.

JAPONYA AFC ASYA KUPASI’NI KAÇ KERE KAZANDI?

AFC Asya Kupası, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından düzenlenen uluslararası bir futbol şampiyonasında Japonya en çok kazanan takım olarak biliniyor. Toplamda 4 kez kazanan Japonya en başarılı takım olarak kayıtlara geçti. Asya Şampiyonası 1956'dan beri her dört yılda bir yapılırdı. Son şampiyona 2004'te Çin'de yapılmıştı. 1992, 2000, 2004, 2011 tarihlerinde aldığı galibiyetler ile 4 defa şampiyon oldu.

AFC ASYA KUPASI’NI EN ÇOK KAZANAN ÜLKELER

Japonya – 4 kez (1992, 2000, 2004, 2011)

Suudi Arabistan – 3 kez (1984, 1988, 1996)

İran – 3 kez (1968, 1972, 1976)

Güney Kore – 2 kez (1956, 1960)

Katar – 2 kez (2019, 2023)

İsrail – 1 kez (1964)

Kuveyt – 1 kez (1980)

Avustralya – 1 kez (2015)

Irak – 1 kez (2007)