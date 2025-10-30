Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
19°
 Sumru Tarhan

Japonya AFC Asya Kupası’nı kaç kere kazandı? 2025 güncel başarıları

AFC Asya Kupası, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından düzenlenen uluslararası bir futbol şampiyonası olurken Japonya AFC Asya Kupası’nı kaç kere kazandı merak edildi.

Japonya AFC Asya Kupası'nı kaç kere kazandı? 2025 güncel başarıları
30.10.2025
30.10.2025
Kupayı almayı hak kazanan takım, Asya Şampiyonu ilan edilirken 'nın kaç kez kazandığı da gündeme geldi.

JAPONYA AFC ASYA KUPASI’NI KAÇ KERE KAZANDI?

AFC Asya Kupası, Asya Konfederasyonu (AFC) tarafından düzenlenen uluslararası bir futbol şampiyonasında Japonya en çok kazanan takım olarak biliniyor. Toplamda 4 kez kazanan Japonya en başarılı takım olarak kayıtlara geçti. Asya Şampiyonası 1956'dan beri her dört yılda bir yapılırdı. Son şampiyona 2004'te Çin'de yapılmıştı. 1992, 2000, 2004, 2011 tarihlerinde aldığı galibiyetler ile 4 defa oldu.

Japonya AFC Asya Kupası’nı kaç kere kazandı? 2025 güncel başarıları

AFC ASYA KUPASI’NI EN ÇOK KAZANAN ÜLKELER

Japonya – 4 kez (1992, 2000, 2004, 2011)
Suudi Arabistan – 3 kez (1984, 1988, 1996)
İran – 3 kez (1968, 1972, 1976)
Güney Kore – 2 kez (1956, 1960)
Katar – 2 kez (2019, 2023)
İsrail – 1 kez (1964)
Kuveyt – 1 kez (1980)
Avustralya – 1 kez (2015)
Irak – 1 kez (2007)

