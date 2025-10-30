Menü Kapat
TGRT Haber
 Serhat Yıldız

Şansal Büyüka'dan çarpıcı sözler: Bahis yapmak için kulüp satın aldılar! 15 bin maça oynayanlar var

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı. Aktif şekilde bahis oynadığı söylenen hakemlerin yedisi üst klasman hakem, 15'i üst klasman yardımcı hakem, 36'sı klasman hakem ve 94'ü de klasman yardımcı hakem. Bir sosyal medya platformunda canlı yayın sırasında konuşan Şansal Büyüka, sadece futbolcuların değil bazı kişilerin bahis oynamak için kulüp satın aldıklarını açıkladı. İşte detaylar...

Şansal Büyüka'dan çarpıcı sözler: Bahis yapmak için kulüp satın aldılar! 15 bin maça oynayanlar var
30.10.2025
30.10.2025
Bahis skandalına dair değerlendirmelerde bulunan Şansal Büyüka, alt liglerdeki duruma dair konuştu.

Şansal Büyüka'dan çarpıcı sözler: Bahis yapmak için kulüp satın aldılar! 15 bin maça oynayanlar var

152 HAKEM PFDK'YA SEVKEDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu () bahis oynadıkları tespit edilen 152 hakemin ismini açıklayarak disipline sevk etti. Bahis soruşturmasının genişletilerek devam etmesi beklenirken kulüp yönetimleri ile futbolculara dair de incelemelerde bulunulacak.

Şansal Büyüka'dan çarpıcı sözler: Bahis yapmak için kulüp satın aldılar! 15 bin maça oynayanlar var

ŞANSAL BÜYÜKA'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Sports Digitale Youtube kanalında konuya dair değerlendirmelerde bulunan Şansal Büyüka, alt liglerdeki bahis skandalına dair detaylar verdi.

Şansal Büyüka'dan çarpıcı sözler: Bahis yapmak için kulüp satın aldılar! 15 bin maça oynayanlar var

“BAHİS OYNAMAK İÇİN KULÜP SATIN ALAN BAŞKANLAR VAR”

Şansal Büyüka açıklamasında "Son yılların değil belki de Türk futbolunun en büyük skandalı patladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamasını ve cesaretini kutluyorum. Hakemlerin bu kadar cüretkarlık ve iş bilmezliğini anlayamıyorum. Bu işin sonuna kadar gidilmeli. Başkan, menajer daha çok şeyler çıkacaktır. Alt liglerde sırf bahisten para kazanmak için kulüp alanlar var. 15 bin kez bahis oynayan kulüp Başkanları bulunuyor sözlerini sarf etti.

Şansal Büyüka'dan çarpıcı sözler: Bahis yapmak için kulüp satın aldılar! 15 bin maça oynayanlar var

“FUTBOLDAN MEN EDİLMELİLER”

Hakemlere dair ise Şansal Büyüka, Bence 150 hakem futboldan men edilmeli. Belki bu sezon geçici olarak yabancı gelebilir. Sonra hızlandırılmış kurslar ile yeni hakemler yetiştirilebilir. VAR'a gitmenin üzerine bile bahis oynanıyor" ifadelerini kullandı.

Şansal Büyüka'dan çarpıcı sözler: Bahis yapmak için kulüp satın aldılar! 15 bin maça oynayanlar var
