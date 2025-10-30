İnşaat işçisi gibi girdikleri evde vurgun yaptılar! 134 milyon TL'yi çalarak kaçtılar

ABD'nin New York şehrinde akıllara durgunluk veren bir soygun gerçekleşti. New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamaya göre ev soymak isteyen hırsızlar arka kapıyı zorla açarak içeri girdi.

İki kişi evde yer alan kasayı ve yüksek değerli mücevherleri soyarken, üçüncü kişi dışarıda kaçış aracı olarak kullanılan arabanın içinde bekledi. Soygunun ardından araç doğu yönüne doğru hızla uzaklaştı.

İNŞAAT YELEĞİ VE BARET GİYDİLER

Olay anı, evin çevresindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre hırsızlardan biri siyah eşofman, fosforlu sarı inşaat yeleği, beyaz baret ve gözlük, diğeri ise turuncu yelek, beyaz baret ve yüz maskesi takıyordu.

Her ikisi de sırt çantalarıyla eve girerken, üçüncü şüpheli beyaz kapüşonlu kazak, siyah pantolon ve gri spor ayakkabılar giyiyordu.

ÇALINAN TUTAR DUDAK UÇUKLATTI

Polis, çalınan kasada yüklü miktarda nakit para ve mücevher bulunduğunu, toplam kaybın yaklaşık 3.2 milyon dolar (yaklaşık 134 milyon TL) olduğunu açıkladı.

Yetkililer, hırsızların son derece planlı hareket ettiğini, özellikle inşaat işçisi kıyafetiyle gündüz vakti soygun yapmalarının profesyonel bir yöntem olduğunu belirtti.

NEW YORK'UN EN DİKKAT ÇEKİCİ SOYGUNLARINDAN BİRİ

NYPD yetkilileri, bu olayın son yıllarda New York'ta görülen en dikkat çekici mücevher soygunlarından biri olduğunu vurguladı. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polis, hırsızları "profesyonel çete" olarak tanımlarken, şu ana kadar kimse gözaltına alınmadı ancak soruşturma sürüyor.