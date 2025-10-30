Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İnşaat işçisi gibi girdikleri evde vurgun yaptılar! 134 milyon TL'yi çalarak kaçtılar

ABD'nin New York şehrinde inşaat işçisi kılığında giyinmiş üç hırsız bir eve girerek kasada yüklü miktarda nakit para ve mücevher çaldılar. Güpegündüz yaşanan olay polisi şoka uğatırken, profesyonel oldukları düşünülen çetenin uğrattı toplam zararın 3,2 milyon dolar olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 12:15

ABD'nin şehrinde akıllara durgunluk veren bir gerçekleşti. New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamaya göre ev soymak isteyen hırsızlar arka kapıyı zorla açarak içeri girdi.

İki kişi evde yer alan kasayı ve yüksek değerli mücevherleri soyarken, üçüncü kişi dışarıda kaçış aracı olarak kullanılan arabanın içinde bekledi. Soygunun ardından araç doğu yönüne doğru hızla uzaklaştı.

İnşaat işçisi gibi girdikleri evde vurgun yaptılar! 134 milyon TL'yi çalarak kaçtılar

İNŞAAT YELEĞİ VE BARET GİYDİLER

Olay anı, evin çevresindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre hırsızlardan biri siyah eşofman, fosforlu sarı inşaat yeleği, beyaz baret ve gözlük, diğeri ise turuncu yelek, beyaz baret ve yüz maskesi takıyordu.

Her ikisi de sırt çantalarıyla eve girerken, üçüncü şüpheli beyaz kapüşonlu kazak, siyah pantolon ve gri spor ayakkabılar giyiyordu.

İnşaat işçisi gibi girdikleri evde vurgun yaptılar! 134 milyon TL'yi çalarak kaçtılar

ÇALINAN TUTAR DUDAK UÇUKLATTI

Polis, çalınan kasada yüklü miktarda nakit para ve bulunduğunu, toplam kaybın yaklaşık 3.2 milyon dolar (yaklaşık 134 milyon TL) olduğunu açıkladı.

Yetkililer, hırsızların son derece planlı hareket ettiğini, özellikle inşaat işçisi kıyafetiyle gündüz vakti soygun yapmalarının profesyonel bir yöntem olduğunu belirtti.

İnşaat işçisi gibi girdikleri evde vurgun yaptılar! 134 milyon TL'yi çalarak kaçtılar

NEW YORK'UN EN DİKKAT ÇEKİCİ SOYGUNLARINDAN BİRİ

NYPD yetkilileri, bu olayın son yıllarda New York'ta görülen en dikkat çekici mücevher soygunlarından biri olduğunu vurguladı. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polis, hırsızları "profesyonel çete" olarak tanımlarken, şu ana kadar kimse gözaltına alınmadı ancak soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Louvre Müzesi soygununda 5 kişi daha gözaltında 2 kişi suçu kısmen kabul etti
Film gibi kuyumcu soygunu: Kameraları boyadılar, çelik kasayı deldiler! 5 kilo altın buhar oldu
ETİKETLER
#hırsızlık
#soygun
#mücevher
#New York
#Profesyonel Suç
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.