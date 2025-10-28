Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 | Murat Makas

Film gibi kuyumcu soygunu: Kameraları boyadılar, çelik kasayı deldiler! 5 kilo altın buhar oldu

Antalya'da pes dedirten hırsızlık olayı gündeme geldi. Hırsızlar kameraları boyayıp, çelik kasayı delerek kuyumcudan 5 kilo altın çalıp kaçtı. Ayrıca kayıt cihazı da ortadan kayboldu.

’da gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde bulunan kuyumcuda olayı meydana geldi. Geç saatlerde kuyumcunun önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi daha önceden klonladıkları değerlendirilen iş yerinin kepenk sistemini uzaktan kumanda ile açtıktan sonra içeriye girdi.

Film gibi kuyumcu soygunu: Kameraları boyadılar, çelik kasayı deldiler! 5 kilo altın buhar oldu

KAMERALARI BOYADILAR

Üzerlerinde koyu renk kıyafet bulunan ve kapüşonla yüzlerini güvenlik kameralarından gizleyen şahıslar yanlarında getirdikleri siyah renkli sprey boyayla kuyumcunun içerisinde bulunan kameraları boyayarak görüntü almasını engelledi.

Film gibi kuyumcu soygunu: Kameraları boyadılar, çelik kasayı deldiler! 5 kilo altın buhar oldu

KASAYI DELEREK İÇİNİ BOŞALTTILAR

Güvenlik kameralarını devre dışı bırakarak görüntü almasını engelleyen şahıslar ardından yanlarında bulunan matkap ve özel aletler yardımıyla içerisinde altınların bulunduğu yaklaşık 5 santimetre kalınlığındaki çelik kasayı delmeye başladı. Çelik kasanın kilit sistemini açtıkları delikler sayesinde devre dışı bırakan kimliği belirsiz şahıslar kasa içerisindeki 5 kilo civarındaki altını ve kamera kayıt cihazını da alarak olay yerinden ayrıldı. Sabah iş yerine geldiklerinde kapının açık olduğunu fark eden işletme sahibi tezgahı kontrol ettiğinde ise çelik kasanın delinerek açıldığını ve içerisindeki altınların bulunmadığını fark etti.

Film gibi kuyumcu soygunu: Kameraları boyadılar, çelik kasayı deldiler! 5 kilo altın buhar oldu

EKİPLER OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Ekipler olaya karışan şahısların kimliklerinin tespiti için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise içerisinde ve çelik üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri daha önceden kuyumcu dükkanının bulunduğu bölgede keşif yaptığı değerlendirilen ve olay sonrası kayıplara karışan, biri yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Film gibi kuyumcu soygunu: Kameraları boyadılar, çelik kasayı deldiler! 5 kilo altın buhar oldu
