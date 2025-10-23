Menü Kapat
17°
 | Nalan Güler Güven

Hırsızlık için şehir değiştirdiler! 500 bin liralık takı çaldılar

Adıyaman'da girdiği evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 10:48

'da bir eve giren 4 kişi 500 bin lira değerinde takı ve ziynet eşyası çaldığı iddia edildi. Polis ekipleri ihbar üzerine 4 kişinin yapmak için 'den Adıyaman'a geldiği tespit etti.

Hırsızlık için şehir değiştirdiler! 500 bin liralık takı çaldılar

OSMANİYE'DEN ADIYAMAN'A HIRSIZLIK YAPAMAYA GELDİLER

9 Ekim tarihinde Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan sitedeki dairede, kasadan 500 bin TL değerinde ziynet çalındı. Bir süre sonra olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olduğu düşünülen ve çok sayıda sabıka kayıtları olan M.Ç., M.Ç., R.Ç. ve E.Y., isimli şahısların Osmaniye'den Adıyaman'a geldiği ve hırsızlık olayından sonra yeniden Adıyaman'dan ayrıldığı tespit edildi.

ADIYAMAN'A GERİ GELİNCE ENSELENDİLER

9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ve polis ekiplerince her yerde aranan 4 şüpheli şahsın 21 Ekim tarihinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine giriş yaptıkları tespit edildi. Polis ekipleri şahısları takibe alarak Gölbaşı ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 şüpheli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan 60'a yakın suç kaydı bulunan kadın şahsın 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık için şehir değiştirdiler! 500 bin liralık takı çaldılar
