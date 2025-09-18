Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde hırsızlık anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerindeki bir iş yerinin kapısını kırarak içeri giren 2 şüpheli, iş yerinden 1 adet spiral makinesi, 2 top elektrik kablosu, 1 adet petek ve 1 adet kombiyi çalmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polisleri görünce kaçan hırsızların kimlikleri, yapılan incelemelerin ardından tespit edildi. E.K, ve O.K isimli iki şüpheli Şişli Kuştepe Mahallesi'nde yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.