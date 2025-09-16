Kameraya el hareketi çeken ‘pişkin’ hırsız böyle yakalandı

Hatay'da 3 farklı işyerinde hırsızlık yapan şahıs, güvenlik kamerasına el hareketi çekti. Pişkin hırsızların peşine düşen polis ekipleri, şahıslardan 3’ünün çocuk 2’sinin K.G.K. ve B.Y. olduğu tespit etti. Gözaltın alınan şahıslarla birlikte; 14 adet cep telefonu, USB kabloları, çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından kameralara el hareketi çeken K.G.K. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, B.Y. ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.