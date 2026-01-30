İstanbul su kesintisi listesi İSKİ 30 Ocak! Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Kağıthane su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İstanbul'da bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan ve Kağıthane ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 4 ilçede de ana isale hattı arızasının meydana geldiği belirtildi. Vatandaşlar tarafından Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Kağıthane su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor. İstanbul İSKi su kesintisi listesi 30 Ocak belli oldu.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ İSKİ 30 OCAK

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bugün sabah saatlerinden itibaren Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan ve Kağıthane ilçelerinde su kjesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintileri hakkında İSKİ detaylı açıklama yaptı. İSKİ tarafından ilçe ilçe yapılan açıklamalar şöyle:

Sarıyer Su Kesintisi 30 Ocak

Sarıyer ilçesinde 29 Ocak 2026 Perşembe günü akşlam saat 20.16'dan beri su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 1600 mm çaplı ana isale hattı arızası meydana geldiği belirtildi. Yaşanan arızadan ilçeye bağlı olan Ayazağa, Kemer, Bahçeköy, Büyükdere, Cumhuriyet, Darüşşafaka, Demirciköy, Emirgan, Garipçe, Gümüşdere, Huzur, Kısırkaya, Kocataş, Kumköy, Kireçburnu, Maden, Maslak, Pınar, Poligon, PTT Evleri, Reşitpaşa, Rumeli Feneri, Tarabya, Uskumruköy, Yeni, Zekeriyaköy ve İstinye mahalleleri etkilendi. Yaşanan su kjesintisinin tahmini olarak bugün (30 Ocak 2026 Cuma) saat 14.00'te bitmesi bekleniyor.

Beşiktaş Su Kesintisi 30 Ocak

Beşiktaş ilçesinin ise Konaklar ve Levent mahallesinde su kesintisi meydana geldi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada "İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 1600 mm çaplı ana isale hattı arızası" ifadeleri yer aldı. Yaşanan su kesintisinin saat 14.00'te sona ereceği tahmin ediliyor.

Eyüpsultan Su Kesintisi 30 Ocak

Eyüpsultan ilçesinin Düğmeciler ve İslambey mahallesinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Saat 10.40 sıralarında başlayan su kesintisinin içme suyu hatlarında meydana gelen 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklandığı belirtildi. Açıklanan bilgilere göre su kesintisi saat 14.00'te sona erecek.

Kağıthane Su Kesintisi 30 Ocak

Kağıthane ilçesinin ise Emniyetevler, Ortabayır, Sevrantepe, Sanayi, Yeşilce, Çeliktepe ve Şirintepe mahallesinde su kesintisi meydana geldi. Yaşanan su kesintisinin saat 14.00'te sona ermesi bekleniyor.