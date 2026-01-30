TOKİ Aksaray kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı (asil/yedek) 2026! TOKİ Aksaray kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır, öğrenilir?

TOKİ Aksaray kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Aksaray'da toplam 2.353 konut yapılacak. Konutların hak sahipleri ise bugün Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek TOKİ Aksaray kura çekimlerinin ardından belli olacak.

TOKİ Aksaray kura sonuçları isim listesinde yer alan vatandaşlarla sözleşmeler anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Konutların teslimatına ise 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak. TOKİ Aksaray kura sonuçları isim listesinde yer almayan vatandaşlar ise başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla 5 bin TL başvuru ücretini iade alabilecekler. TOKİ Aksaray kura çekiminin sona ermesinin ardından başvuru ücretleri en geç 6 Şubat 2026 tarihine kadar iade edilecek. Peki TOKİ Aksaray kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte TOKi Aksaray kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ Aksaray kura sonuçlarını vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile "www.toki.gov.tr/satis/tr/kura" ekranı aracılığıyla sorgulama yapabilecekler. Ancak TOKi Aksaray kura çekiminin sona ermesinin ardından sistemde sonuçlar direkt aktif olmayabilir. Yaşanan yoğunluktan sonra hak sahiplerinin sisteme girilmesi belirli bir süre alabilir. TOKİ Aksaray kura sonuçlarının sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan canlı yayın aracılığıyla sonuçlara erişim sağlayabilecekler. TOKİ'nin resmi YouTube kanalına giriş yaparak "Canlı" sekmesinden "500 BİN SOSYAL KONUT AKSARAY HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı video aracılığıyla isim listesine hızlıca erişim sağlanabiliyor.

TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU 2026?

TOKi Aksaray kura sonuçları isim listesi, kura çekiminin sona ermesinin ardından yayınlanacak. Vatandaşlar "evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonucları" adresine giriş yaparak Aksaray'ı seçip isim listesine ulaşabilirler. TOKİ Aksaray isim listeleri ilçe ilçe yayınlanacak. Listelerin yayınlanmasının ardından "Aksaray" yazan buton "kırmızı" renkte olacaktır. TOKİ Aksaray kura sonuçları isim listesi sayesinde vatandaşlar sıra no, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik no, durum ve çekiliş sıra no bilgilerine erişim sağlayabilecek. Ayrıca isim listelerini vatandaşlar PDF formatında bilgisayarlarına veya telefonlarına indirebilecekler.

TOKİ AKSARAY İLÇE İLÇE KONUT VE BAŞVURU SAYILARI BELLİ OLDU

TOKİ tarafından Aksaray'da 2 bin 353 konut inşa edilecek. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre projeye ise 20 bin 995 geçerli başvuru yapıldı. En çok başvuru 1000 konutun inşa edileceği Aksaray'ın merkez ilçesinde gerçekleştirildi. Aksaray merkezde toplam 14 bin 947 başvuru yapıldı. İlçelere göre inşa edilecek konut ve başvuru sayıları şöyle:

Merkez - 1000 Konut İnşa Edilecek - 14.947 Geçerli Başvuru

Merkez (Helvadere) - 79 Konut İnşa Edilecek - 198 Geçerli Başvuru

Merkez (Sağlık) - 126 Konut İnşa Edilecek - 374 Geçerli Başvuru

Merkez (Yenikent) - 110 Konut İnşa Edilecek - 351 Geçerli Başvuru

Ağaçören - 79 Konut İnşa Edilecek - 416 Geçerli Başvuru

Eskil - 190 Konut İnşa Edilecek - 1310 Geçerli Başvuru

Eskil (Eşmekaya) - 94 Konut İnşa Edilecek - 328 Geçerli Başvuru

Gülağaç - 43 Konut İnşa Edilecek - 426 Geçerli Başvuru

Gülağaç (Demirci) - 50 Konut İnşa Edilecek - 109 Geçerli Başvuru

Güzelyurt - 94 Konut İnşa Edilecek - 315 Geçerli Başvuru

Güzelyurt (Ihlara) - 94 Konut İnşa Edilecek - 201 Geçerli Başvuru

Ortaköy - 190 Konut İnşa Edilecek - 1115 Geçerli Başvuru

Sarıyahşi - 94 Konut İnşa Edilecek - 75 Geçerli Başvuru (Başvuru sayısı, konut sayısından az olduğu için kura çekimi yapılmayacak. Başvuran vatandaşların tamamı hak sahibi olacak.)

Sultanhanı - 110 Konut İnşa Edilecek - 830 Geçerli Başvuru

TOKİ AKSARAY KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların ilk teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanması öngörülüyor. Aksaray'da inşa edilecek olan 2 bin 353 konutun teslimatına ise ne zaman başlanacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında 81 ilde farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Kura çekimi tarihleri ise haftalık olarak açıklanıyor. Bu hafta açıklanan bilgilere göre bugün Aksaray'ın yanı sıra Ordu ve Karabük'te de kura çekimi gerçekleştirilecek. Hafta sonu ise Samsun, Nevşehir ve Bartın'da kura çekimi yapılacak. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 30-31 Ocak 500 bin konut kura çekimi takvimi şöyle:

30 Ocak Cuma - Aksaray (Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu 11.00) / Ordu (Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi saat 11.00) / Karabük

31 Ocak Cumartesi - Samsun / Nevşehir / Bartın (Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu saat 11.00)