Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi! Otobüs şoförünün zamanla yarışı kameralarda

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki halk otobüsündeki bir yolcu kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden otobüs şoförü Muzaffer Sever, yolcularla birlikte ilk müdahaleyi yaptı. Otobüste bulunan ve sağlık görevlisi olduklarını belirten yolcular, kalp krizi geçiren yolcuya ilk yardım yaparak şoföre otobüsü acil servise sürmesini istedi. Güzergâhını değiştiren şoför zamanla yarışarak yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Hastaneye kaldırılan yolcu tedavi altına alındı. Yaşanan olay, anbean araç içi kamera görüntülerine yansıdı...