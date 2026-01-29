İstanbul'da cezaevi aracı devrildi! Kurtarma anları kameraya yansıdı

İstanbul Kağıthane Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer mevkiinde, saat 15.35 sularında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yatan ve içerisinde mahkumların bulunduğu 34 ZLK 50 plakalı cezaevi nakil aracındaki kurtarma çalışmalarına dair çarpıcı görüntüler gün yüzüne çıktı. Kemerburgaz yönünde seyir halindeyken devrilen araçta mahsur kalan yaralıların tahliyesi sırasında çevredeki vatandaşların ön cama tekmelerle müdahale ettiği, jandarma personelinin ise coplarla camı kırarak içeridekileri dışarı çıkardığı anlar saniye saniye kaydedildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin yardımıyla araçtan tahliye edilen yaralıların, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye ulaştırıldılar.