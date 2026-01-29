Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber

 Fuat İğci

Emekli bayram ikramiyeleri tek maaş mı olacak, ne kadar zamlanacak? 2026 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi zam hesaplaması

Emekli bayram ikramiyesi zammıyla ilgili olarak ekonomist Muhammed Bayram önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl emekli ikramiyeleri %33 zamlanarak 4 bin liraya yükseltildi. Bayram ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıyor. Yaklaşık 14 milyon emeklinin yanı sıra diğer birçok hak sahibi de bayram ikramiyesi ödemelerinden yararlanıyor. Ekonomist Muhammed Bayram, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada emekli ikramiyesiyle ilgili kulis bilgilerini aktarırken tek maaş olarak yatırılabileceğini ifade etti. SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri için bayram ikramiyesi zammında farklı senaryolar bulunuyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri için ikramiye hesaplaması yapıldı. Peki Emekli bayram ikramiyesi tek maaş mı olacak? İşte, yapılan açıklamanın detayları…

Emekli bayram ikramiyeleri tek maaş mı olacak, ne kadar zamlanacak? 2026 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi zam hesaplaması
29.01.2026
29.01.2026
09:31

Emekli bayram ikramiyesinin zamlanması için yasal düzenleme gerekiyor. Bayram ikramiyelerine yönelik yapılacak artış için kanun teklifi hazırlanacak ve TBMM Genel Kurulu’na sunulacak. Milletvekillerinin onaylaması durumunda yürürlüğe girecek. Emekli bayram ikramiyelerinden dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranına göre yararlanırken şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, ölüm aylığı alanlar ve diğer birçok hak sahibi yararlanıyor. Bayram ikramiyesi ödemeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıyor. Açıklanan takvime göre 2026 yılında Ramazan Bayramı Mart ayında, Kurban Bayramı ise Mayıs ayında idrak edilecek. Bayram ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yatırılacak. Ramazan ayına kısa bir zaman kala 4A, 4B,4C emeklileri ise ikramiyelere odaklandı. Peki Emekli bayram ikramiyesi tek maaş mı olacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 1 (BİR) MAAŞ MI OLACAK?

Ekonomist Muhammed Bayram katıldığı canlı yayında emekli ikramiyelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. En düşük emekli aylığına ve hayat pahalılığına dikkat çeken Bayram, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkartılmasını yönelik teklifin kabul edildiğini hatırlattı.

Önümüzdeki dönemde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olduğunu vurgulayan Muhammed Bayram, dört bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin en az 5 bin lira olmasının gündemde olduğunu vurguladı.

Emekli bayram ikramiyelerinin bir maaş olacağına yönelik soru üzerine Bayram, oranına göre artışla beraber bunun kesin olmadığını ifade ederken, devlet yetkililerinin karar alacağını söyledi.

Açıklamasının devamında emekli bayram ikramiyesinin bir maaş olarak yatırılmasının konuşulduğunu ve kulis bilgisi olduğunu belirten Muhammed Bayram “ Toplamda 20.000 lira olacak şekilde en düşük emekli maaşı alanlara yani bayram ikramiyesinin tamamı 2 bayramda yılda bir maaş etsin.

En azından bu alınan bayram ikramiyesi kurban bayramında bir küçük baş hayvan alınabilsin. “ dedi. Emekli bayram ikramiyesine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Emekli bayram ikramiyesine gelecek zam oranının en geç Mart ayında belli olması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri tek maaş mı olacak, ne kadar zamlanacak? 2026 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi zam hesaplaması


SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılında yapılan düzenlemeyele beraber emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi. Bayram ikramiyelerinde tek maaş formülü gündemde yer alırken konuşulan bir diğer rakam ise memur emeklisine gelen zam oranı kadar ikramiye de artış olması yönünde. Memur emeklileri, 2025 yılında 18.48 oranında zam almıştı. 4 bin lira olarak yatırılan bayram ikramiyesi %18.48 zamlanması durumunda 740 lira zamlanacak. Bayram ikramiyesinin ek bir düzenleme olmaması durumunda 5 bin ila 5 bin 500 lira arasında değişmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri tek maaş mı olacak, ne kadar zamlanacak? 2026 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi zam hesaplaması

İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLACAK

Emekli bayram ikramiyeleri, bayram tarihlerine göre hesaplara yatırılıyor. Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için herhangi bir başvuru tarihi veya başvuru ekranı bulunmuyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumlardan emekli olanlar ikramiyelerden yararlanabilecek.

Bayram ikramiyeleri, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılaması için genellikle bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarılıyor. 2026 yılında Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9-15 Mart tarihleri arasında, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise 18-24 Mayıs tarihleri arasında yatırılması öngörülüyor.

Emekli bayram ikramiyeleri tek maaş mı olacak, ne kadar zamlanacak? 2026 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi zam hesaplaması

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLECEK?

Emekli maaşı alanlar,

Yaşlılık aylığı alanlar,

Vazife malullüğü aylığı alanlar,

Ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri olanlar,

Dul ve yetim maaşı alanlar,

Şampiyon sporcular,

Terörden zarar gören siviller,

Gaziler,

Şehit Yakınları.

