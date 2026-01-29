Kırşehir'de korkunç kaza! Kargo aracının belediye otobüsüne çarptığı anlar kamerada!

Kategoriler
Kırşehir'de Güzler Parkı yolu kavşağında kontrolsüz şekilde yola çıkan kargo aracı, sürücüsü K.C.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki Kırşehir Belediyesi'ne ait otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısa süreli panik yaşanırken, kazanın meydana geldiği anlar otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.