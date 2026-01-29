Bülent Ersoy'un dudak uçuklatan serveti! "Harcayacak yer arıyorum"

Daha önce yaptığı "Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum" diyen Bülent Ersoy'un mal varlığı sosyal medyayı salladı. Tarkan'ın sahnesine konuk olacağı iddia edilen Bülent Ersoy'un mal varlığı ağızları açık bıraktı.

BÜLENT ERSOY'UN MAL VARLIĞI SAYMAKLA BİTMİYOR

Sahnelerden kazandığı parayı ilk olarak gayrimenkule yatıran Bülent Ersoy, daha servetini başka alanlarda da değerlendirdi. Bülent Ersoy’un nakit parası ve değerli mücevherlerinin toplam değerinin 60 milyon doların üzerinde olduğu ileri sürülüyor. Ayrıca İstanbul'da 28 daire, 4 ultra lüks villanın yanı sıra Fethiye'de benzinlik, Marmaris'te özel ada ve İstanbul'da ise sauna işletmesi bulunuyor.

BÜLENT ERSOY VASİYETİNİ AÇIKLADI

Son olarak İzmir'de sahneye çıkan Bülent Ersoy 55 yıldır sahne aldığını belirterek, "İçeriyi görmedim ama benim tabirimle zınga zıng dolu olduğunu dolup taştığını insanların yer bulamayıp kapıdan döndüğünü söylediler. İzmirliler her zaman bana teveccühte bulunuyorlar. Müteşekkirim tabii ki çok memnunum. 55 sene sonra halen zirvenin en tepesinde, hayatta ve ayakta olmak, bayrağı dalgalandırmak şerefini bana bağış eden yüce Rabbime teşekkürler ediyorum. Bende çok hakları, emekleri olan yüce halkıma, sevenlerime teşekkür etmeye bir borç diliyorum" dedi.

BÜLENT ERSOY KAÇ YAŞINDA?

9 Haziran 1952 doğumlu Bülent Ersoy, Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanmış. 1971 yılında ilk 45'liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak'tan çıkmıştır. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir.