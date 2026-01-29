ABD’de yolcu uçağı paniğe yol açtı! Kalkış sırasında tekerleği düştü

ABD'nin Nevada eyaleti Las Vegas şehrinde bulunan Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda pazartesi günü yerel saatle 20.45 sıralarında British Airways şirketine ait yolc uçuağının sağ arka ana iniş takımı tekerleği kalkış esnasında düştü.

Airbus A350-1000 uçağı yaşanan arızaya rağmen uçuşunu gerçekleştirirken, güvenli bir şekilde Londra'da yer alan Heathrow Havalimanı'na iniş yaptı.

British Airways’den yapılan açıklamada, "Güvenlik ve emniyet yaptığımız her şeyin temelidir ve yetkililerin soruşturmalarına destek veriyoruz" denildi.