TGRT Haber
Dünya
 Selahattin Demirel

Kolombiya'da içinde 15 kişinin bulunduğu uçak düştü! Temsiler Meclisi Üyesi Amaya dahil kurtulan olmadı

Kolombiya'da Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da aralarında olduğu 15 kişiyi taşıyan uçak düştü. Enkazına ulaşılan uçaktan kimsenin kurtulamadığı öğrenildi.

Kolombiya'da içinde 15 kişinin bulunduğu uçak düştü! Temsiler Meclisi Üyesi Amaya dahil kurtulan olmadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
04:20
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
04:20

Kolombiya Devlet Hava Yollarına ait Satena şirketine bağlı Beech 1900D tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan kayboldu.

Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana kentine giden ve normal şartlarda yerel saatte 12.10'da inmesinin planlanan uçağın enkazına ulaşıldı.

ÇİFTÇİLER ENKAZA ULAŞTI

Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero, Noticias Caracol televizyonuna yaptığı açıklamada, uçağın enkazının La Playa kasabasına bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından bulunduğunu bildirdi.

Düşen uçakta 13 yolcu ve 2 mürettebatın yaşamını yitirdiğini vurgulayan Quintero, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini söyledi.

GÖÇ MAĞDURLARININ SESİ TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Santander Valisi William Villamizar, yerel basına yaptığı açıklamada, "Maalesef, küçük uçağın La Playa kasabasında koruma altındaki bir alanın üst kısmında bulunduğunu bildirmek zorundayız. İlk görüntüleri aldık ve kurtulan olmadığı anlaşılıyor. 7 ceset bulundu ve diğerlerinin bulunması için aramalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da içinde 15 kişinin bulunduğu uçak düştü! Temsiler Meclisi Üyesi Amaya dahil kurtulan olmadı

Hayatını kaybedenler arasında Catatumbo bölgesindeki göç mağdurlarının sesi olarak bilinen Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya da bulunuyor.

TGRT Haber
