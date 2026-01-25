Menü Kapat
Yarım asırdır kayıptı! 42 kişinin öldüğü THY uçağının yeni parçalarına ulaşıldı

50 yıl önce Marmara Denizi’nde düşen ve 42 kişiye mezar olan yolcu uçağına ait yeni parçalar bulundu. Youtuber Nedim Kuru ve ekibinin su altı dronu ile yaptıkları dalışta uçak enkazına ait olduğu iddia edilen parçalar görüntülendi.

Yarım asırdır kayıptı! 42 kişinin öldüğü THY uçağının yeni parçalarına ulaşıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 17:11

Türk Hava Yolları’na (THY) ait 'Bursa' isimli F-28 uçağı, 30 Ocak 1975 tarihinde Marmara Denizi’ne düşmüş, 42 yolcu uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi ünlü isimlerin de hayatını kaybettiği uçağın enkazına ise yarım asırdır ulaşılamıyordu.

Yarım asırdır kayıptı! 42 kişinin öldüğü THY uçağının yeni parçalarına ulaşıldı

İZMİR-İSTANBUL SEFERİNİ YAPARKEN DÜŞMÜŞTÜ

İzmir-İstanbul seferini yaparken inişe geçtiği sırada Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi'ne düşen uçağın yerini tespit ettiğini öne süren Youtuber Nedim Kuru, su altı dronu ile daha önce yaptığı dalışta uçağa ait olduğu düşünülen parçaları tespit etmişti. Ekibin son dalışında uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen parçalar görüntülendi.

Yarım asırdır kayıptı! 42 kişinin öldüğü THY uçağının yeni parçalarına ulaşıldı

ETİKETLER
#Yaşam
