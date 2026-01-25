Yarım asırdır kayıptı! 42 kişinin öldüğü THY uçağının yeni parçalarına ulaşıldı

Türk Hava Yolları’na (THY) ait 'Bursa' isimli F-28 uçağı, 30 Ocak 1975 tarihinde Marmara Denizi’ne düşmüş, 42 yolcu uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi ünlü isimlerin de hayatını kaybettiği uçağın enkazına ise yarım asırdır ulaşılamıyordu.

İZMİR-İSTANBUL SEFERİNİ YAPARKEN DÜŞMÜŞTÜ

İzmir-İstanbul seferini yaparken inişe geçtiği sırada Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi'ne düşen uçağın yerini tespit ettiğini öne süren Youtuber Nedim Kuru, su altı dronu ile daha önce yaptığı dalışta uçağa ait olduğu düşünülen parçaları tespit etmişti. Ekibin son dalışında uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen parçalar görüntülendi.