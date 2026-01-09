Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Güney Kore tarihinin en ölümcül uçak kazasıydı! Kahreden rapor geldi: Herkes kurtarılabilirdi

Güney Kore'deki Jeju Air kazası ile ilgili rapor, pistte bulunan beton duvarın olmaması veya darbe anında yıkılabilir şekilde tasarlanmamasının tüm yolcuların hayatta kalmasını engelleyen temel neden olduğunu söylüyor. Simülasyonlar, düz zeminde uçağın duracağını ve yolcu kurtarılma ihtimalini ortaya koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 16:11

Güney Kore merkezli The Korea Herald gazetesinin haberine göre, ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisinden (PPP) milletvekili Kim Eun-hye, Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen "Jeju Air" kazasına ilişkin raporun detaylarını paylaştı.

Simülasyon görselleriyle desteklenen raporda, pistin sonunda yer alan ve aletli iniş sisteminin kurulu olduğu bölümü destekleyen beton duvarın bulunmaması veya darbe anında yıkılacak şekilde tasarlanmış olması halinde, tüm yolcuların muhtemelen hayatta kalabileceği sonucuna varıldı.

Simülasyonlar, pist boyunca sürüklenerek beton duvara çarpan uçağın, düz zeminde gitmesi halinde herhangi bir çarpışma yaşanmadan kendiliğinden duracağını gösterdi.

Belgeler, düz zeminde sürüklenen uçağın durma noktasına gelmeden 630 metre daha ilerleyeceğini ve böylelikle yolcuların kurtarılabilme ihtimali olduğunu ortaya koydu.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı da Meclise yaptığı açıklamada, uçağın çarptığı bariyerin "havalimanı güvenlik standartlarına uymadığını" bildirdi.

Güney Kore tarihinin en ölümcül uçak kazasıydı! Kahreden rapor geldi: Herkes kurtarılabilirdi

"JEJU AIR" FACİASI

29 Aralık 2024'te Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçağın iniş takımları, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş esnasında açılmamıştı.

6 mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçak, Muan Uluslararası Havalimanı pistine indikten sonra kontrolden çıkıp duvara çarpmış ve 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek mürettebat hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen kaza sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güney Kore uçak kazasının son dakikalarında neler yaşandığı ortaya çıktı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.